DHA'nın haberine göre Roma'nın dünyaca ünlü forveti Edin Dzeko Fenerbahçe için bugün İstanbul'a geliyor.

Menajer Mirsad Türkcan tarafından İstanbul'a getirilecek olan 33 yaşındaki Bosnalı yıldız, başkan Ali Koç ile akşam saatlerinde özel bir görüşme yapacak.

İHA'nın servis ettiği habere göre ise; Roma’nın yıldız oyuncusu Edin Dzeko, tatil için Türkiye’ye geldi. Sabah saatlerinde İstanbul’a inen yıldız golcü, akşam uçağıyla Muğla’ya gidecek.

1 Haziran’a kadar Türkiye’de kalacak olan golcü oyuncu, daha sonra Bosna’ya dönecek.

Öte yandan Edin Dzeko’nun tatil için Türkiye’ye gelmesi, yıldız forvetin transfer dedikodularını da beraberinde getirdi. Dzeko’nun Fenerbahçe’yle görüşmek için İstanbul’a geldiği iddiaları ortaya atıldı.