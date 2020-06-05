Türkiye Edirne Valiliği: Yunanistan, polis botumuza taciz ateşi açtı

Edirne Valiliği: Yunanistan, polis botumuza taciz ateşi açtı

Türkiye

Edirne Valiliği: Yunanistan, polis botumuza taciz ateşi açtı

Edirne Valiliği, Yunanistan tarafından 10-12 kişilik askeri kamuflajlı bir grubun Meriç Nehri'ndeki polis harekat botuna taciz ateşi açtığını açıkladı.

05 Haziran 2020, Cuma 10:22 Son Güncelleme:
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Edirne Valiliği, sınırda Yunanistan tarafından 10-12 kişilik askeri kamuflajlı bir grup tarafından Meriç Nehri’ndeki polis harekat botuna taciz ateşi açıldığını açıkladı.

Edirne Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi: 

04.06.2020 perşembe günü saat 17. 30 sıralarında, ilimiz Meriç ilçesi Başyurt Hudut Karakolu Rahmanca köyü mülki sınırları içinde, polis özel harekat unsurlarımızca Meriç Nehri’nde botla devriye görevi ifa edilirken, nehrin ülkemiz sınırı kısmında ağaç köklerine takılı bir göçmen şahsa ait ceset görülüp fotoğraf ve video çekimi yapılırken Yunanistan tarafından 10-12 kişilik askeri kamuflajlı bir grup tarafından polis özel harekat botumuza yönelik taciz ateşi açılmış, görevli personelimizin hemen pozisyon alıp havaya uyarı ateşi açması sonrasında taciz atışı son bulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


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