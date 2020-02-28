Türkiye Edirne'de göçmenler Yunanistan sınırına yürüyor

Edirne'de göçmenler Yunanistan sınırına yürüyor

Türkiye

Edirne'de göçmenler Yunanistan sınırına yürüyor

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra Edirne'de bir grup göçmen Yunanistan'a gitmek için sınırına yürüdü.

28 Şubat 2020, Cuma 05:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin muhtemel yeni mülteci baskısını taşıyamayacağı ifade edildi. Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama yönünde karar aldığı haberinin ardından Edirne'de göçmen hareketliliği yaşanmaya başladı. Edirne'ye gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 300 göçmen, haberin duyulmasının ardından gece yarısı Yunanistan'a geçmek üzere sınıra doğru yürüyüşe geçti.

Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye geldiler

Sırtlarına çantalarını alan göçmenler, Karaağaç Mahallesi'nden Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşmak için yürüyüşe geçtiler. Aralarında Suriye, İran, Irak, Fas, Pakistanlıların da bulunduğu göçmenler, İdlib'deki saldırının ardından kendi aralarında haberleşerek Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye geldiklerini söyledi.



EDİRNE (DHA)

İlgili Haberler
Türkiye Suriyeli mültecilere Avrupa kapılarını açtıSon dakika... İdlib'de 33 askerimiz şehit oldu


Yazarlarımızdan
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
Hakan Çelik
Virüs fırsatçılığı bize yakışmaz
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Ne altın ne dolar maske kadar prim yapmadı!!!
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Yaşar Kemal...
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Türkiye Suriyeli mültecilere Avrupa kapılarını açtı