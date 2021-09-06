Türkiye Edirne'de okul önünde bekleyen velilere şaşırtan anons

Edirne'de okul önünde bekleyen velilere şaşırtan anons

Türkiye

Edirne'de okul önünde bekleyen velilere şaşırtan anons

81 ilde uzun bir aradan sonra okullarda yüz yüze eğitime başlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni eğitim döneminin başladığı Edirne'de uyarılara rağmen okul önünden ayrılmayan veliler için okuldan, "Lütfen okul önünde kalabalık yapmayın. Evinize gidin. Çocuklarınız bize emanet" anonsu yapıldı.

06 Eylül 2021, Pazartesi 13:08 Son Güncelleme:
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Edirne'de yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte il genelinde 50 bin 948 öğrenci yüz yüze dersbaşı yaptı. Uzun bir aranın ardından kentte, eğitim ve öğretim heyecanın yaşandığı ilk günde, Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu İlk ve Ortaokulu'na öğrenciler ile birlikte gelen veliler, tüm uyarılara rağmen mesafe kurallarını hiçe sayıp, okul önünde kalabalık oluşturdu.

ŞAŞIRTAN ANONS

Görevlilerin tüm uyarılarına rağmen okul önünden gitmeyen veliler için okuldan, "Lütfen okul önünde kalabalık yapmayın. Evinize gidin. Çocuklarınız bize emanet" uyarısı yapıldı.

Bazı veliler uyarılara uyup okul çevresinden ayrılırken, kimi de mesafe kurallarını hiçe sayarak okul önündeki bekleyişini sürdürdü.

Ellerini dezenfekte ederek okul bahçesine giriş yapan öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı.

Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA)

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