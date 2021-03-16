Türkiye Edirne'de vaka sayısının artmasında ev ziyareti faktörü

Edirne'de vaka sayısının artmasında ev ziyareti faktörü

Türkiye

Edirne'de vaka sayısının artmasında ev ziyareti faktörü

Koronavirüs risk haritasında çok yüksek riskli iller arasında yer alan Edirne'de Enez ilçesinde vaka sayısının artışında en önemli etken ev ziyaretleri oldu. Ev ziyaretlerinin hastalığın bulaşmasında yüzde 90 etkili olduğu ortaya çıktı.

16 Mart 2021, Salı 10:57 Son Güncelleme:
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Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamada, son haftalarda ilçede vaka sayılarında artış yaşandığı belirtildi. Vaka artışında ev ziyaretlerinin büyük payı olduğu aktarılan açıklamada, "Son haftalarda ilçemizde, özellikle köylerimizde vakalar artış göstermektedir. Vakaların bulaş kaynağı yüzde 90 gibi yüksek bir oranda ev ziyaretlerinden kaynaklanıyor" ifadeleri kullanıldı.

Maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uyulması gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Lütfen komşularımızın, akrabalarımızın, arkadaşlarımızın ziyaret taleplerini kabul etmeyelim. Hepimiz aile üyelerimizi bu konuda uyaralım. Unutmayalım ki evimizin dışında maske takıyor olsak da ev ziyaretleri maskesiz gerçekleşiyor ve virüsün bulaşmasını kolaylaştırıyor.

AA


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