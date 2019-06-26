Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Artezyen Caddesi’nde kimliği henüz tespit edilemeyen panelvan sürücüsünün, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu düzensiz göçmenleri taşıyan araç duvara çarptı.

Kazada 10 düzensiz göçmen öldü, 30 kişi yaralandı. Edirne Valisi Ekrem Canalp olay yerine giderek bilgi aldı.Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, yaşamanı yitirenler ise morga götürüldü.

VALİLİK: DUR İHTARINA UYMADI

Edirne Valiliği olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada, kazada ölen düzensiz göçmenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifa dilendi. Açıklamada, "Meriç ilçemiz Büyük Doğanca Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir araca jandarma komutanlığı ekiplerimizce dur ihtarında bulunulmuştur. Araç ihtara uymayıp hızla kaçmış, merkezde bulunan ana kavşakta yolunu alamayarak bir dükkana çarpmıştır. Kazada 10 göçmen vefat etmiş, 30 göçmen ise yaralanmıştır." bilgisi verildi.

"ŞOFÖR HIZLI GİDİYORDU"

Kazada yaralanan düzensiz göçmenlerden Pakistanlı Şerjat Kuram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük bir gürültü sonrası araçlarının devrildiğini söyledi. Kaza anını bayıldığı için hatırlamadığını anlatan Kuram, "Aracın kasası tamamen dolu olduğu için nefes almakta zorlanıyorduk. Şoför çok hızlı gidiyordu. Bir anda büyük bir gürültü duyduk. Herkes savruldu. Gözümü açtığımda hastanedeydim." dedi.

ESNAF KAPIYI BALYOZLARLA AÇMIŞ

Kaza yerinin karşısında iş yeri bulunan esnaf Nazım Deniz de kazanın sabah erken saatlerde meydana geldiğini aktardı. Kapıyı çevredeki esnaf ile kendilerinin açtığını ifade eden Deniz, "Ben geldiğimde olay olmuştu. Arkadaşlar balyoz ve baltayla arka kapıyı açtı. Ölüler ve yaralılar vardı. Çok kalabalıktı aracın içerisi. Polisler olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Jandarma, sağlık görevlileri geldi." diye konuştu. (AA)