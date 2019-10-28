Edis, 'Ân'a Veda' ediyor!

Edis, “Ân” albümü ile geçen sene başlattığı büyük turnesini, 1 Aralık'ta Volkswagen Arena'da özel bir konserle sonlandırıyor

28 Ekim 2019, Pazartesi 16:01 Son Güncelleme:
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Edis, 'Ân'a Veda' ediyor!

Son zamanların en çok satan pop albümü “Ân”daki her bir şarkısı ile dijital satış platformlarında ayrı ayrı liste başı olan Edis,  bu çok özel konserle kariyerinin 5. yılını da kutluyor.

Profesyonel bir ekip tarafından çekilerek belgesel haline de getirilecek olan konserde Edis, izleyicilerini “Ân”ın bir parçası olmaya davet ediyor.


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