Edis ve Aybüke Albere'den TikTok paylaşımı
Şarkıcı Edis ve Aybüke Albere, birbirlerinin kalçalarına şaplak attıkları bir TikTok videosu çekti. İkilinin videosu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
21 Aralık 2020, Pazartesi 11:59 Son Güncelleme:
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Edis Görgülü, yakın arkadaşı Aybüke Albere ile takipçileri için eğlenceli bir video çekti. İki ünlü isim TikTok için çektikleri videoda birbirlerinin kalçalarına vurdu. Videonun sonunda ise Aybüke'yi kucağına alan Edis, beklenmedik bir hamleyle Albere'yi yere bıraktı. İkilinin videosu kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.
Samimi pozları olay olmuştu
Edis ve Aybüke Albere daha önce de bir işbirliği için yarı çıplak halde poz vermişti. İkilinin yanlış anlaşılan pozu günlerce konuşulmaya devam etmişti.
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