Magazin Edis ve Aybüke Albere'den TikTok paylaşımı

Edis ve Aybüke Albere'den TikTok paylaşımı

Magazin

Edis ve Aybüke Albere'den TikTok paylaşımı

Şarkıcı Edis ve Aybüke Albere, birbirlerinin kalçalarına şaplak attıkları bir TikTok videosu çekti. İkilinin videosu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

21 Aralık 2020, Pazartesi 11:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Edis Görgülü, yakın arkadaşı Aybüke Albere ile takipçileri için eğlenceli bir video çekti. İki ünlü isim TikTok için çektikleri videoda birbirlerinin kalçalarına vurdu. Videonun sonunda ise Aybüke'yi kucağına alan Edis, beklenmedik bir hamleyle Albere'yi yere bıraktı. İkilinin videosu kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Günün önemli manşetleri için tıkla


Samimi pozları olay olmuştu

Edis ve Aybüke Albere daha önce de bir işbirliği için yarı çıplak halde poz vermişti. İkilinin yanlış anlaşılan pozu günlerce konuşulmaya devam etmişti.

İlgili Haberler
Edis ilk kez online konsere çıkacakEdis: Ben toksik maskülenliğin karşısındayımEdis DM'den teklif ettiEdis’in dansı olay oldu


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Gökçen Erdoğan
Cinsel ilişki esnasında utandıran şeyler
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Eğlence dünyasının dahi çocuğu İzzet Çapa’dan bir ilk daha
Bekir Saçar
Hande Kazanova
20 Aralık haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
200 yıl sürecek yeni bir döngüye giriyoruz!
Öner Döşer
Filiz Özkol
21 Aralık 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
2020'de olan biten
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Yeni yılda aşkınızı tazelemek için ipuçları
Mehmet Coşkundeniz
Funda Duru
Kaan Karahan: Sesimi uzun süre keşfedemedim hatta ergenlikte karga sesliydim
Funda Duru
Uğur Alkapar
Oyuncuna sahip çık
Uğur Alkapar
Sercan Yaşar
Parti bekçiniz geldi
Sercan Yaşar
Elif Demirtaş Bilir
Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir'de devleşti!
Elif Demirtaş Bilir
İrem Haliloğlu
Yay burcunda gerçekleşecek tam Güneş Tutulması burcunuzu nasıl etkileyecek?
İrem Haliloğlu
Yasemin Candemir
Kilo vermenin sırrı mide botoksu mu?
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ceylan vefat eden yeğeni Nazlıcan Arkan'ı andı