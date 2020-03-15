Magazin Ediz Hun: Biz aşkı yaşamadan oynadık

Ediz Hun: Biz aşkı yaşamadan oynadık

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Ediz Hun: Biz aşkı yaşamadan oynadık

57 yıllık oyuncu Ediz Hun, Hülya Koçyiğit’in TRT2’de sunduğu ‘Film Gibi Hayatlar’ programına konuk oldu.

15 Mart 2020, Pazar 07:00 Son Güncelleme:
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Usta oyuncu Ediz Hun, 'Film Gibi Hayatlar’ programında başrolü Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit ile paylaştığı ilk filmi ‘Genç Kızlar’dan bahsetti. 1 Kasım 1963’te, setin ilk gününde 60 kızın karşısına çıktığında nasıl heyecanlandığını anlattı.

"O filmleri izleyince dalıp gidiyorum"

Hun “Bizim dönemimizdeki romantik filmlerin çok farklı bir tılsımı, büyüsü vardı. Bana hep ‘Sizin filminizde aşık olduk, evlendik’ derlerdi. O filmleri izleyince dalıp gidiyorum. Biz aşkı yaşamadan, çok büyük aşk filmlerinde oynadık” dedi.

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