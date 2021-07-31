Edremit Belediyesi zeytinliklerini 6 yıllığına kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Edremit Belediye Başkanlığı'na ait zeytinlikler 6 yıl süre ile kiraya verilecek. Belediyeden yapılan açıklamada "Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve sağlıklı bir şekilde bakımlarının yapılması ve Belediyemize gelir getirmesi amacıyla denetimi Belediyemiz uhdesinde kalmak üzere Belediyemiz Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 235 sayılı kararı gereği 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince 8 kayme halinde 6 (altı) yıl süre ile kiraya verilecektir" denildi.

Detaylı bilgiler için tıklayın.



