Efe Tur Özemniyet şu açıklamayı yaptı:

"Efe Tur Özemniyet ailesi olarak 29 Ekim Cumhuriyet bayramımızı tüm bilet satış noktalarımızda ve araçlarımızda varlıklarıyla bizleri onurlandıran yolcularımız ile kutladık.

Geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürüyerek bu emanete sahip çıkmak hepimizin en önemli vazifesidir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun .

Saygılarımızla,

Efe Tur"

Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister. Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk , onu devam ettirecek sizlersiniz.

M. Kemal ATATÜRK