eFootball 2022 çıkış tarihi ve detayları paylaşıldı

Yapılan açıklamalara göre eFootball 2022, 30 Eylül 2021 tarihinde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC platformlarında ücretsiz olarak yayınlanacak. Oyun, PC oyuncuları için Steam üzerinden erişilebilecek. Ayrıca önümüzdeki sonbahara ayları içerisinde eFootball 2022, Android ve iOS için mobil sürümü de yayınlanacak.

eFootball 2022, 30 Eylül’de nispeten basitleştirilmiş bir sürüm olarak yayınlanacak. Sonrasında ise kademe kademe gelen güncellemeler ile birlikte, oyuna yeni içerikler ve modlar eklenecek.

Yapılan açıklamaya göre eFootball 2022, 30 Eylül 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 ve Steamüzerinden ücretsiz olarak erişilebilir olacak. Oyunun çıkışından sonra sonbahar ayları içinde gelmesi planlanan ilk büyük güncellemeyle ise iOS ve Android sürümleri yayınlanacak.

eFootball'un temelini, oyuncuların 30 Eylül'den itibaren gerçek hayattaki takımlarla hiçbir ücret ödemeden maçların keyfini çıkarabilecekleri eFootball World oluşturuyor ve şunları içeriyor:

Offline Maçlar

Toplam dokuz kulüple yapay zekaya veya bir arkadaşınıza karşı çevrimdışı oynayın. Lansmanda yer alacak kulüpler: FC Barcelona, FC Bayern München, Juventus, Manchester United, Arsenal FC, SC Corinthians Paulista, CR Flamengo, CA River Plate ve São Paulo FC.

Altı stadyum arasından seçim yapın. Bu stadyumlar, Nou Camp, Old Trafford, Allianz Stadyumu, Emirates Stadyumu, Allianz Arena ve eFootball Stadyumu.

Online Etkinlikler

Önceden belirlenmiş takımları kullanarak platformlar arası eşleştirmeyi (PlayStation 5 ve PlayStation 4, Xbox Series X|S ve Xbox One) destekleyen, haftalık çevrimiçi etkinliklere katılın ve GP gibi çeşitli ödüller kazanın.

Yeni Maç Modları

eFootball Creative League – Bu mod oyuncuların oluşturdukları Creative Team’lerin diğer oyunculara karşı rekabet ettikleri bir ligdir. Bir sonraki lig seviyesine terfi etmek için puan toplayın ve 10 turdan oluşan maçların her birinde performansınıza göre ödüller kazanın

Tour Event – AI rakiplere karşı tur formatında oynayın, Etkinlik Puanları (Event Points) biriktirerek ödüller kazanın

Challenge Event – Diğer oyunculara karşı çevrimiçi oynayın, ödüller kazanmak için belirlenen hedefleri tamamlayın

Online Quick Match –600'den fazla lisanslı kulüp/takımla diğer oyunculara karşı sıradan bir çevrimiçi maç oynayın; bu mod platformlar arası eşleştirmeyi destekler (yalnızca PC ve konsollar)

Online Match Lobby – size özel çevrimiçi bir maç odası oluşturun ve diğer oyuncuları teke tek maça davet edin

Yeni Oyuncu Tipleri

Standard – mevcut sezondaki performansları temel alınan oyuncular. Bunlar eFootball Coins (Chance Deal item) veya GP (Nominating Contracts item) ile alınabilir.

Trending –belirli maçlarda veya haftalarda sergiledikleri performansla göz dolduran oyuncular; Nominating Contracts ile alınabilirler.

Featured – eFootball Coins (Chance Deal item) veya eFootball Points (Nominating Contract item) ile alınabilen, özel olarak seçilen oyuncular.

Legendary – belirli bir sezondaki muhteşem oyunlarıyla göz dolduran oyuncular eFootball Coins (Chance Deal item) ya da eFootball Points (Nominating Contract item) ile alınabilirler

eFootball'da üç adet oyun içi para birimi bulunmaktadır. Bunlar: eFootball Coins (premium para birimi), GP (oynayarak kazanılır) ve eFootball Points (oynayarak kazanılır)



