Efsane modacı Karl Lagerfeld hayata veda etti

Dünyaca ünlü Alman modacı Karl Lagerfeld 85 yaşında Fransa'da hayatını kaybetti. Reuters, haberi Paris Match dergisine dayandırarak duyurdu.

Chanel'in efsane tasarımcısı, son zamanlarda çok bitkin görünüyordu. Bu sebeple de modaevinin son defilelerine katılmamıştı. Ünlü modaevi, son olarak Chanel'in 22 Ocak'taki defilesini kaçıran ünlü modacı hakkında açıklama yaparak, Lagerfeld'in yorgun olduğu için defilelere katılamadığını belirtmişti.

1933 yılında Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya gelen Karl Otto Lagerfeld, uzun yıllardır Fransa'nın başkenti Paris'te yaşıyordu. Siyah gözlükleri ve kesik siyah eldivenleriyle tanınan Lagerfeld, 20. yüzyılın en önemli modacıları arasında yer aldı. Coco Chanel tarafından kurulmuş olan modaevi Chanel'in Kreativ Direktörlüğünü 30 yılı aşkın yürüten Lagerfeld'in ölümü, moda dünyasını yasa boğdu.

Lagerfeld, Chloe ve Fendi gibi bir çok ünlü moda evi ile de çeşitli çalışmalar yürüttü.