Ege Denizi beşik gibi! Gece yarısı bir deprem daha
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 3.9 ve 4.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından saat 23.57’de 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
18 Nisan 2021, Pazar 00:05 Son Güncelleme:
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Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesindeki bilgiye göre, saat 23.57’de Ege Denizi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, Datça ilçesine 29,06 kilometre mesafede ve deniz yüzeyinin 12,79 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.
2 saat arayla iki deprem!
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında önce 3.9 büyüklüğünde ve ardından saat 20.08’de 4.8 büyüklüğünde deprem daha meydana gelmişti.
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğündeki deprem, Datça’nın yanı sıra çevrelerinde de hissedildi.
Son deprem saat 23.57’de 4.1 büyüklüğünde kaydedildi.