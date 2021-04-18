Ege Denizi beşik gibi! Gece yarısı bir deprem daha

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesindeki bilgiye göre, saat 23.57’de Ege Denizi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, Datça ilçesine 29,06 kilometre mesafede ve deniz yüzeyinin 12,79 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

2 saat arayla iki deprem!

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında önce 3.9 büyüklüğünde ve ardından saat 20.08’de 4.8 büyüklüğünde deprem daha meydana gelmişti.

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğündeki deprem, Datça’nın yanı sıra çevrelerinde de hissedildi.

Son deprem saat 23.57’de 4.1 büyüklüğünde kaydedildi.

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