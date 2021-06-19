Yemek Ege otlu mücver tarifi

Ege otlu mücver tarifi

Yemek

Ege otlu mücver tarifi

Master Chef'in sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya Ege Otlu mücver tarifini açıkladı.

19 Haziran 2021, Cumartesi 17:17 Son Güncelleme:
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Ege Otlu mücver tarifi

MALZEMELER 

240 gr kabak

400gr ıspanak

250 gr beyaz peynir

Rende mozzarella

80 gr kırmızı soğan

20 gr sarımsak

60 gr kuzu kulağı

1/2 bağ dereotu 

1/2 bağ maydanoz

1/2 bağ nane 

25ml zeytinyağı

60 gr arap saçı

60 gr hardal otu 

60 gr cibes otu 

3 adet yumurta 

200 gr un

Ege otlu mücver nasıl yapılır?

Mücver malzemelerini kaba alıp karıştıralım. Hamur kıvamına gelen harcı toplar halde elimizle yuvarlayalım. Şekil alan mücveri buzdolabına kaldıralım.

Keş yoğurdu yapım aşamaları

150 gr keş peyniri

260 gr süzme yoğurt

20ml zeytinyağı

NASIL YAPILIR?

keş peyniri ve süzme yoğurt, zeytinyağını blenderdan geçirelim. Çekirdeksiz siyah zeytinleri tavada 2-3 dk boyunca kavuralım. mücverleri buzdolabından çıkartalım derin yağda kızartalım.






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