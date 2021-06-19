Ege otlu mücver tarifi
Master Chef'in sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya Ege Otlu mücver tarifini açıkladı.
19 Haziran 2021, Cumartesi 17:17 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
240 gr kabak
400gr ıspanak
250 gr beyaz peynir
Rende mozzarella
80 gr kırmızı soğan
20 gr sarımsak
60 gr kuzu kulağı
1/2 bağ dereotu
1/2 bağ maydanoz
1/2 bağ nane
25ml zeytinyağı
60 gr arap saçı
60 gr hardal otu
60 gr cibes otu
3 adet yumurta
200 gr un
Ege otlu mücver nasıl yapılır?
Mücver malzemelerini kaba alıp karıştıralım. Hamur kıvamına gelen harcı toplar halde elimizle yuvarlayalım. Şekil alan mücveri buzdolabına kaldıralım.
Keş yoğurdu yapım aşamaları
150 gr keş peyniri
260 gr süzme yoğurt
20ml zeytinyağı
NASIL YAPILIR?
keş peyniri ve süzme yoğurt, zeytinyağını blenderdan geçirelim. Çekirdeksiz siyah zeytinleri tavada 2-3 dk boyunca kavuralım. mücverleri buzdolabından çıkartalım derin yağda kızartalım.
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