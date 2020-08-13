Türkiye 'Eğitim Kurumlarının Aşamalı Açılma Takvimi' hakkında bakanlık açıklaması

'Eğitim Kurumlarının Aşamalı Açılma Takvimi' hakkında bakanlık açıklaması

Türkiye

'Eğitim Kurumlarının Aşamalı Açılma Takvimi' hakkında bakanlık açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı plan ve takvimi hakkında açıklama yapıldı.

13 Ağustos 2020, Perşembe 13:32 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim öğretim yılı planlamaları ve takvimine ilişkin Bakanlığın resmi iletişim kaynakları dışında yapılan açıklama ve paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yeni eğitim öğretim yılı planlamaları ve takvimine ilişkin Bakanlığımız resmi iletişim kaynakları dışında yapılan açıklama ve paylaşımlara itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.



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