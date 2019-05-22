Milli Eğitim Bakanlığı 9. sınıftan başlayarak uygulanmak üzere hazırladığı yeni ortaöğretim modeli internette merak edilen konular arsında geliyor. Yeni eğitim sisteminde yapılan değişikliklerle bütünleşik ve disiplinlerüstü ders yapısıyla ders sayısının azaldığı, öğrenmede derinleşmeyi sağlayan, araştırma, uygulama ve deneyim temelli bir programla donatılmış, öğrencileri sınava değil; üniversiteye ve yaşama hazırlayan, etkili kariyer danışmanlığına dayalı bir Ortaöğretim Modeli amaçlanıyor. Açıklandığı ilk günden itibaren öğrenciler, aileler ve öğretmenler internette sıklıkla Yeni müfredatta seçmeli dersler nasıl olacak? Hangi dersler seçmeli oldu? Yeni eğitim sistemi nasıl olacak? Eğitim sistemindeki değişiklikler neler? Yeni eğitim sistemi ne zaman uygulanacak? Yeni lise modelinde zorunlu dersler hangileri? Yeni eğitim sistemi zorunlu dersler arttı mı? Yeni lise modeli zorunlu dersler yoğun mu? sorularını aratıyor. İşte 9. Sınıf, 10. Sınıf, 11. Sınıf ve 12. Sınıf ders detayları…

YENİ EĞİTİM SİSTEMİ NE ZAMAN UYGULANACAK?

Yeni eğitim modeli 2020 yılının Eylül ayından itibaren 9. sınıftan başlayarak uygulanacak.

YENİ EĞİTİM SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Lise düzeyinde öğrencilerin çok sayıda ders aldığı, ancak bu derslerde edindikleri bilgilerle ilgili araştırma ve uygulama imkanlarına zaman bulamadığı; dolayısıyla bilgiyi içselleştiremediği bilinirken, gerek kalıcı bir bilgilenme sürecinin oluşması gerekse öğrencilerin ilgi ve meraklarını geliştirebilmeleri için lise modelinin disiplinlerüstü derslerle desteklenmesi yoluna gidildi.

YENİ EĞİTİM SİSTEMİ ZORUNLU DERSLER ARTTI MI?

Yeni Eğitim Sistemi ile 9. sınıfta 15-16 olan ders sayısı 8'e, 10. sınıfta 15-16 olan ders sayısı 10'a, 11. sınıfta 12-15 olan ders sayısı 10'a, 12. sınıfta 12-15 olan ders sayısı 7'ye düşürülecek.

Ortaöğretim eğitim sisteminde Matematik dersi 9. 10. ve 11. sınıflarda ortak ders grubunda yani her öğrencinin almak zorunda olduğu bir ders oldu.

EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER NELER?

Akademik Gelişim Programı (AGEP) adıyla bütüncül bir yapıya kavuşturulan akademik dersler Anadolu Liseleri için 9-11. sınıflarda 35, 12. sınıflarda ise 24 ders saati olarak planlandı. Hayal-Etkinlik-Yaşam temalarında çalışmalarla değerlendirilmek üzere kısa adı HEY olan haftalık 5 saatlik zaman dilimleri planlandı. Bu zamanlarda öğrencilerin tasarım ve uygulama becerilerini geliştirecek etkinlikler yapmaları ve toplumsal fayda çalışmalarıyla yaşamla ilişki kurmaları hedefleniyor. Bu amaçla, 9-11. sınıflarda haziran ayları ağırlıklı olarak portfolyo, sunum ve değerlendirme çalışmalarına ayrılacak. Burada, öğrencilerin sadece akademik değil, sosyal ve duygusal becerilerinin en üst düzeyde gelişiminin sağlanması yoluyla dengeli bir eğitim sistemi amaçlandı.

YENİ LİSE MODELİNDE ZORUNLU DERSLER HANGİLERİ?

9. Sınıfta tüm öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Matematik Uygulamaları, Doğa Bilimleri Deneyimi, Sosyal Bilimler Deneyimi olmak üzere 6 dersi zorunlu olarak alacak. Ders sayısı 8 olarak planlandı.

10. sınıfta öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Bilgi Kuramı, Yabancı Dil Grubu, Matematik Grubu, Fen Bilimleri Grubu, Sosyal ve Beşeri Bilimler Grubu derslerinden en az birer tane almak zorundadır. Ders sayısı 10 olarak planlandı.

11. sınıfta öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Bilgi Kuramı, Yabancı Dil Grubu, Matematik Grubu, Fen Bilimleri Grubu, Sosyal ve Beşeri Bilimler Grubu derslerinden en az birer tane almak zorundadır. Ders sayısı 10 olarak planlandı.

12. sınıf yani son sınıf öğrencileri; Türk Dili ve Edebiyatı, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini zorunlu olarak alacak; ayrıca Disiplinler üstü Kariyer Dersleri olan Yabancı Dil Grubu, Matematik Ağırlıklı Dersler Grubu, Fen ve Teknoloji Ağırlıklı Derslik Grubu, Sosyal ve Beşeri Bilimler Ağırlıklı Dersler Grubu, Sanat ve Teknoloji Ağırlıklı Dersler Grubundan 4 ders seçecek. Ders sayısı 7 olarak planlandı.

HANGİ DERSLER SEÇMELİ OLACAK?

Seçmeli ders grupları "sanat ve spor grubu" ve "ilgi alanı dersleri" grubu bulunuyor.