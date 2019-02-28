Eğitim teknikleri fark yaratıyor

Sevim BÜYÜKTAŞ DEMİR

sevim.demir@posta.com.tr

Öğrencilerine gerekli materyal ve imkanları sunarak onları hayata hazırlamayı ve sorumluluk alma bilincini kazandırmayı amaçladıklarını söyleyen Renkli Bireyler Çocuk Evi Kurucusu Nida Banu Çiftçi, “Çocukların kendisini bir başkası ile kıyaslamadan, sahip olduğu yetenekleri geliştirerek mutlu olabilmeyi, farklılıklara saygı duyup bireysel yaklaşımı ilke edinebilmelerini sağlamak en büyük hedefimizdir” diye konuştu.

ADANA'DA BİR İLK OLACAK

Nida Banu Çiftçi, Montessori İlkokulu’nun temelini yakın zamanda atmaya hazırlanıyor. Adana’da bir ilk olacak olan Montessori İlkokulu hakkında bilgiler veren Çiftçi, “Eğitimde istikrarlı olabilmek adına okulu açmaya karar verdik. Montessori’de süreç önemli olduğu için de 2-6 yaş aralığında Montessori Çocuk Evi’ne başlayan ve bu süreci içselleştiren çocukları okulumuza alacağız” dedi.

'YILIN EN BAŞARILI ANAOKULU' SEÇİLDİ

Renkli Bireyler Çocuk Evi, geçen yıl Altın Rehber TV’nin ‘Yılın Enleri’ ödül töreninde, bu yıl da Altın Taç Ödülleri’nde ‘Yılın En Başarılı Anaokulu’ seçildi. Altın Taç Ödülleri’nde konuşan Çiftçi, “Eğitim ve öğretimdeki yenilikçi bakış açımız ve çocukların yüreğine sevgi ile dokunuşumuz eğitimsel bakışımızın yayılmasında en önemli nokta oldu. Aldığımız bu ödülle birlikte asıl başarımız çocuklarımızın yüzündeki mutluluğu görebilmektir” açıklamasında bulundu.