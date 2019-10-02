Eğitimci Enver Yücel BM'de konuştu
BAU Global Başkanı Enver Yücel, New York’ta gerçekleştirilen ‘BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı’nda ‘Medeniyetler İttifakında Eğitimin Önemi’ başlıklı bir konuşma yaptı
Yücel, Birleşmiş Milletler’de (BM) yaptığı konuşmada, “Dünya üzerinde karşı karşıya kaldığımız sorunların temelinde, insanların birlikte, barış içinde yaşayamaması, farklı inanç ve kültürlerin başka amaç ve çıkarlar için kullanılması yatmaktadır.
Bugünkü sorunları aşmak için öğrenmeyi, yaşam becerilerini ve sosyal uyumu destekleyen güçlü eğitim sistemlerine yatırım yapmak büyük önem arz ediyor” dedi.