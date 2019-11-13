Eğitimcilerden ara tatil tavsiyesi: Hem dinlenin hem öğrenin

Sevim BÜYÜKTAŞ DEMİR / sevim.demir@posta.com.tr

Karne alınmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu sene tatil sisteminde değişikliğe gitti. Hazırlanan yeni eğitim öğretim takvimine göre, öğrenciler güz ve bahar dönemlerinde birer haftalık ara tatil yapacak.

Sömestr yani 15 tatil aynı şekilde uygulanmaya devam edecek. Yaz tatili ise yapılan bu çalışmayla birlikte 2 hafta kısalacak. Böylece öğrenciler daha sık ve kısa süreli tatil yapmış olacak.

Yeni tatil uygulamasının ilk ara tatili de 18 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 22 Kasım Cuma günü son bulacak. Hafta sonuyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak öğrenciler, ara tatilde karne almayacak.

MEB'ten etkinlik programı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatillerin eğitim için derin bir nefes ve derin bir soluk olduğunu söyledi. Çocuğun sporla, sanatla, doğayla, kültürle buluşması için bir haftalık bir fırsat olduğunu belirten Bakan Selçuk, “Ara tatillerle okulun kapılarını doğaya, spora, kültüre, sanata kısacası hayata açtık.

Eğitimi çok daha geniş bir alana yaydık. Çocuklarımızın 81 ilde yapabileceği faaliyetler hazırladık. Çocuklar için bu bir hafta hem dinlenme hem de hayattan beslenme, yaşamdan öğrenme için bir fırsat olacak” dedi.

Sınav hazırlığı için fırsat

FMV Işık Okulları’ndan psikolojik danışman Didem Tangil, bir haftalık ara tatilde öğrencilerin dinlenmeleri ve eğlenmeleri kadar akademik açıdan eksik gördükleri dersler üzerinde durmaları ve çalışma programı oluşturmaları konusunda uyardı.

Didem Tangil, özellikle liseye geçiş ve üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için bir haftalık ara tatilin önemli bir zaman dilimi olduğunu vurguladı. Tangil, sınav hazırlık süresindeki öğrencilere şu tavsiyede bulundu: “Konu eksiği fazla olan, konuları sınava kadar yetiştirememe korkusu yaşayan öğrenciler, bu ara tatilde önceliği eksik konularını tamamlamaya ayırmalı.”

Öğrenci ve velilere öneriler

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Yılmaz, ara tatille ilgili öğrenci ve velilere önemli tavsiyeler verdi:

● Veliler çocuklarını çeşitli kuruluşlar tarafından düzenlenen atölye çalışmalarına götürebilir.

● Çeşitli internet sitelerinden beceri etkinlikleri araştırılıp öğrencinin yapması sağlanabilir.

● Ailenin de katılımıyla her gün yapılacak tüm etkinliklerin yer aldığı haftalık etkinlik programı yapılmalı ve program uygulanmalı.

● Haftalık programda günün hangi saatlerinin oyuna ve arkadaşlarla buluşmaya ayrılacağı belirtilmeli.

● Havaların izin verdiği ölçüde açık havada oyun oynamak ve arkadaşlarla buluşmak ruhsal ve bedensel sağlığı da olumlu yönde etkiler.

● Ara tatilde çocukların büyük çoğunluğunda karşılaştığımız sosyal duygusal beceri eksiklerini geliştirmeye önem verilmeli.

● Çocuklara sorumluluk alma ve aldığı sorumluluğu yerine getirme becerilerini geliştirmek için bir iş ya da etkinliği sonuna kadar sabrederek yapabilmelerini gerektiren görevler verilebilir.

● 8, 11 ve 12’nci sınıfların hiç aksatmadan sınav hazırlığını sürdürmeli.