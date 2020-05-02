Eğitimde corona virüs etkisi! Sistem değişti

Uzaktan eğitim 31 Mayıs’a kadar devam edecek. Eğer normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse 1 Haziran’da okulların açılması planlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, corona virüse karşı okullarda nasıl bir önlem alınacağını da şöyle açıkladı: “Çocuklara test yapılması, maske kullanımı, sosyal mesafe gibi durumların hekimlerle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.”

Tüm yıl telafi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) eğitim takvimine göre okullar 19 Haziran’da tatile girecek. Bakan Selçuk, telafi eğitiminin temmuz ve ağustos aylarında yapılmayacağını söylemişti. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bir değişiklik olmazsa 7 Eylül’de başlayacak. Telafi eğitiminin 3-5 haftalık bir süreç olmadığını söyleyen Bakan Selçuk, “2020-2021 yılının tamamına hem normal eğitim düzenini sürdürmek hem de telafinin tamamlanması olarak bakıyoruz” dedi.

Liselilerin sorumluluk sınavı

Bakanın ‘sorumlu geçme’ açıklamasının ardından, bunun nasıl olacağına dair kafalarda soru işareti oluştu. Liselerde halihazırda uygulanan ‘sorumluluk sınavları’ var. Sorumluluk sınavı, sadece lisede öğrenim gören öğrencilerin katılabileceği bir sınav.

Öğrenciler, ilk dönem başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına giriyor. Öğrencinin dersten geçer not alması gerekiyor. Öğrenci geçer not almadığı sürece dersten sorumluluğu kalkmaz ve sorumluluğu kalkana kadar dersten geçmiş sayılmaz. Sorumluluk sınavları da haziran, eylül ve ocak aylarında yapılacak.

Sınıfta kalma yok

Öğrenci ve velilerin en çok kafasına takılan konulardan biri de sınıf geçmenin nasıl olacağıydı. Bakan Selçuk, yaptığı açıklama ile bu konuyu açıklığa kavuşturdu. Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrenciler not ortalamaları kaç olursa olsun üst sınıfa geçecek. Veli sınıf tekrarı yapmak isterse bu da olacak.

Zayıfı olan öğrenciler sorumlu geçecek. 8 ve 12’nci sınıf öğrencileri de birinci dönem notlarına göre mezun olacak. Diploma notu da yüz yüze eğitimin olduğu dönemlerdeki ders ortalamasına göre belirlenecek.

Her bölgeye özel model

Televizyon eğitimi, internet tabanlı EBA eğitimi ve yüz yüze yapılacak telafi eğitimi bir bütün olarak değerlendiriliyor. MEB, yüz yüze telafi eğitim için seçeneklerin hazır olduğunu açıkladı. Telafi eğitiminde illerin özel durumunu dikkate alan ulusal model hazırlanıyor. İl milli eğitim müdürlükleri; illerin üretim tarzı, veli grupları, ilin tatil ya da yaz sıcaklığı gibi etkenleri göz önüne alarak özel taslak modeller hazırlayacak. MEB, telafi eğitimini her yaş grubu ve her bölge için ayrı olarak oluşturacak.

Yönetmelik çıkacak

MEB, yönetmelik ve mevzuat gereği sınav yapmak ve not vermek zorunda. Şu an okulların açık olması durumuna göre yapılmış bir yönetmelik var. Corona virüs nedeniyle sınav yapamayan MEB’in yönetmelikte olağanüstü şartlara uygun bir değişiklik yapması gerekiyor. Bakan Selçuk da bu yönetmeliğin çıkacağını açıkladı. Çıkacak yönetmelikte ortaokulda okuyan öğrencilerin sorumlu geçme durumu ve diğer konular netleşmiş olacak.

LGS için iki senaryo

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınava, bu yıl 1 milyon 670 bin öğrenci girecek. Öğrencilerin sınava giriş kayıtları MEB tarafından otomatik olarak yapıldı. LGS için iki senaryo var: Birincisi, planlandığı gibi sınavın 7 Haziran’da yapılması, ikincisi de ileri bir tarihe ertelenmesi. Sınavın temmuzun ilk haftasında yapılacağı düşünülüyor.

LGS’nin kesin tarihini 4 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Tarih değişmezse sınav sosyal mesafe kurallarına göre yapılacak. Bakanlık, bu konuda simülasyon çalışmaları yapıyor. Bakan Selçuk; dezenfekte işlemleri, öğretmenlerin sınavdaki rolü, öğrencilerin yönetimi, okul bahçesindeki durum gibi pek çok konuda ayrıntılı senaryolar çalıştıklarını söyledi.

MEB'den yeni proje

Uzaktan eğitim için büyük bir altyapı projesine başladıklarını belirten Bakan Selçuk, “Bunu, ileride yine bir salgın olur diye yapmıyoruz. Bunu, dünyadaki paradigmal değişikliğin gereksinimi olarak yapıyoruz. Bu altyapı değişikliğini birkaç ay içerisinde toparlayacağız. Sadece öğrenci değil öğretmen eğitimi de buradan yürüyecek. Velilere yönelik çalışmalar da buradan yapılacak” dedi. Bakan Selçuk, uzaktan eğitimin müfredatın bir parçası haline geleceğini söyledi.



