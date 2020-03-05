Eğitimde edebiyat semineri

Seminere bu yıl 45’ten fazla il ve ilçeden, 600’ü aşkın öğretmen, eğitim yöneticisi, kütüphaneci ve akademisyen katıldı. Çocuk ve gençlik edebiyatının önemli isimlerinden Gülten Dayıoğlu, ‘Öğretmenlikten Edebiyata Bir Ömür’ başlıklı konuşmasıyla günün açılışını yaptı. Usta yazar, topluma değer katan sıradışı insanlar yetiştirmenin hedeflenmesi gerektiğini belirtti. Seminerde sanatçı Ahmet Mümtaz Taylan da öğrencilikten sanat hayatına uzanan yoldaki unutulmaz anılarını izleyicilerle paylaştı.

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