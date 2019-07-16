U.S News & World Report 2019 yılında eğitim için tercih edilen en iyi ülkelerin belirlendiği raporu yayımladı.

Araştırma sonuçları, "Ülkede gelişmiş devlet okulları var mı?, Ülke üst düzey kaliteli eğitim sunuyor mu?, Yurt dışından öğrenciler bu ülkede üniversiteye gitmeyi tercih ediyor mu?´" başlıklarında 3 kategorinin değerlendirilmesiyle belirlendi.

İlk 10’da İngiltere, Amerika, Kanada, Almanya, Fransa, Avustralya, İsviçre, İsveç, Japonya, Hollanda'nın yer aldığı raporda Türkiye ise 36'ncı sırada.

Raporda yer alan bazı ülkeler şöyle:

1. İngiltere

2. Amerika

3. Kanada

4. Almanya

5. Fransa

6. Avustralya

7. İsviçre

8. İsveç

9. Japonya

10. Hollanda

13. Yeni Zelanda

16. İtalya

18. İspanya

22. Rusya Federasyonu

25. Çin

31. Birleşik Arap Emirlikleri

33. Brezilya

34. Hindistan

36. Türkiye

DHA