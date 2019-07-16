Eğitimde tercih edilen en iyi ülkeler açıklandı: Türkiye 36'ncı sırada
Eğitim için tercih edilen en iyi ülkelerin belirlendiği rapor açıklandı. İngiltere, Amerika ve Kanada´nın ilk 3´te yer aldığı rapora, Türkiye 36'ıncı sıradan girdi
U.S News & World Report 2019 yılında eğitim için tercih edilen en iyi ülkelerin belirlendiği raporu yayımladı.
Araştırma sonuçları, "Ülkede gelişmiş devlet okulları var mı?, Ülke üst düzey kaliteli eğitim sunuyor mu?, Yurt dışından öğrenciler bu ülkede üniversiteye gitmeyi tercih ediyor mu?´" başlıklarında 3 kategorinin değerlendirilmesiyle belirlendi.
İlk 10’da İngiltere, Amerika, Kanada, Almanya, Fransa, Avustralya, İsviçre, İsveç, Japonya, Hollanda'nın yer aldığı raporda Türkiye ise 36'ncı sırada.
Raporda yer alan bazı ülkeler şöyle:
1. İngiltere
2. Amerika
3. Kanada
4. Almanya
5. Fransa
6. Avustralya
7. İsviçre
8. İsveç
9. Japonya
10. Hollanda
13. Yeni Zelanda
16. İtalya
18. İspanya
22. Rusya Federasyonu
25. Çin
31. Birleşik Arap Emirlikleri
33. Brezilya
34. Hindistan
36. Türkiye
DHA