Eğitimin geleceği dijital yeni neslin elinde

Eğitimde inovasyon

Eğitim dünyasını etkileyen ve yönlendiren teknolojik gelişmeleri aktarmak ve bu alanda başarılı olmuş iyi uygulamaları paylaşmak amacıyla düzenlenen Uzaktan Öğrenme ve Eğitimde İnovasyon Sempozyumu, Işık Üniversitesi Maslak kampüsünde gerçekleştirildi. Sempozyuma, İstanbul ve diğer şehirlerden üniversite rektörleri, rektör yardımcıları, rektör danışmanları ile eğitim sektöründeki 47 kurumdan 100’e yakın eğitimci ve profesyonel katıldı.

Teknolojik dönüşüm

Sempozyumda konuşan eğitimciler, iletişim ve bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeyle birlikte dijital bir neslin yetiştiğine dikkat çekti. Eğitim sektörünün de kendi içindeki teknolojik dönüşümü hızlandırması gerektiğini vurgulayan akademisyenler, önemli açıklamalar yaptı.

‘Değişime direnmek maliyetli olacak’

Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kesintisiz gelişimiyle birlikte, dünyada hemen her alanda büyük ve köklü değişimler yaşandığına dikkat çekti.

Değişime uyum sağlamayanların, değişimin dışında kalacağını vurgulayan Prof. Dr. İbiş, eğitim sektöründeki kurumlar olarak bu değişimin dışında kalmamız düşünülemez. Ya değişime uyum sağlayıp proaktif olacağız ya da değişim karşısında reaktif olacağız. Ancak hepimiz bilmeliyiz ki eğitim sektörü açısından değişime direnen bir tutumun maliyeti tüm sektör ve ülke için çok yüksek olur” dedi.

'Eğitim sunulan kuşak iyi tanınmalı'

Günümüz dünyasında üniversite mezunlarında aranan niteliklerin çeşitlendiğini söyleyen MEF Üniversitesi Prof. Dr. Muhammed Şahin, eğitim kurumlarının eğitim sundukları kuşağı iyi tanımaları gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Şahin, teknolojinin gelişimiyle birlikte 10 yıl önce var olmayan ürün ve şirketlerin, bugün büyük firma sıralamalarını tamamen değiştirdiğine dikkat çekti.

‘Teknoloji şehri kurulmalı’

Rektör Şahin, “Bugün 10 yıl öncesinden bahsetmek, M.Ö’den bahsetmekle eşdeğer. Artık kısa sürede 1 milyar dolar değerin üzerine çıkan Unicorn şirketlerden bahsediyoruz. Şu anda en değerli şirketler sıralamasında teknoloji, bilişim ve yazılım şirketleri ilk sırada.

Amerika bu işi Silikon Vadisi’yle gerçekleştirdi. Dünyanın en iyi araştırmacılarını, en iyi yatırımcılarını ülkesine çekiyor. Bizde ise yetişmiş gençler yurtdışına, Avrupa’ya gidiyor. Türkiye acilen İstanbul’da yeni ve özel bir teknoloji şehri kurmalı, 81 ildeki teknokentleri de buraya bağlamalı ve buna dayalı yeni bir teknoloji ekosistemi oluşturmalıdır” diye konuştu.

Üniversiteler neler yapmalı?

Okan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güner Gürsoy, Warwick Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Güney, Türkiye’de yükseköğretimin gelecek 10-20 yılı için atılması gereken adımları özetledi:

✔ Eğitimde bir değer zinciri oluşturulmalı.

✔ Her bir öğrencinin, yeteneklerine, eğilimlerine, kişilik özelliklerine uygun bir program temin edilmeli.

✔ Öğrenciyi kendisi için yine kendisinin hazırlayacağı bireysel müfredata yöneltebilmeli ve her bir öğrenciye diploma yanında bir de yetkinlik haritası verilmeli.

✔ Dijitalleşen devlete dijitalleşen sermayeye ve dijitalleşen insan kaynağına geçilmeli.

✔ Türkiye’de dijital teknoloji devrimini yakalayacak bir sistem hızlıca kurgulanmalı.

✔ Tüm yönleriyle hızla bir dijital eğitim seferberliği ilan edilmeli. Bunu yaparken kalite süreçleri de çok iyi izlenmeli.