Eğlenmek için gittiği festival kâbusa döndü AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 10-14 Temmuz arasında düzenlenen gençlik festivaline katılan Ahmet Bingöl (20), arkadaşlarıyla sahilde otururken yanlarına gelen güvenlik görevlileri tarafından darbedildiğini iddia ederek, şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında 3 güvenlik görevlisinin ifadeleri alındı.