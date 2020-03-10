Eğlenmek için kendilerini kancayla asıyorlar

Vücut süspansiyonu, deriye geçirilen steril kanca ile bedenin asılması yöntemi. Bir çeşit piercing olarak da görülen kancalar, insanların bedenlerini tavana asmalarını sağlıyor. Bu süreç çok tehlikeli olabileceğinden, işinde uzman biri tarafından yapılması öneriliyor. Aksi halde ciddi yaralanmalara yol açabiliyor. Vücudun belli noktalarından geçirilen kancalar sayesinde, insanlar kendilerini tavana asıp sallanabiliyorlar. Asılma pozisyonuna bağlı olarak kancalar omuzlara, üst kollara, sırtın belli bölgelerine ve dizlerin etrafına takılabiliyor.

Vücut süspansiyonu, aktik çağlardan beri var olan bir yöntem. O-kee-pa töreni olarak adlandırılan seremonide, vücut süspansiyonu önemli bir parça olmuştu. O-kee-pa töreni erkekliğe geçiş töreni olarak biliniyor.

Gelelim gitarist Dave Navarro'ya! The Guardian'a konuşan Dave Navarro, 'Beni bilirsiniz, adrenalin bağımlısıyım. Eskiden madde kullanırdım ve hayatımda çok çılgın şeyler yaptım. Hiçbir şey bana vücut süspansiyonu kadar rahatlık vermedi. Bu yöntemi keşfedebilmek için tüm engelleri aşmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Diğer hiçbir şey işe yaramamıştı' diyerek vücut süspansiyonunu ne kadar sevdiğini belirtiyor.

Batı Galler'deki travma ve ortopedik cerrahinin kayıt şirketi Tom Bowers, vücut süspansiyonu konusunda insanları uyarıyor. Bowers,'Kendini kancalarla sallandırmak isteyen insanların ciddi bir cilt hazırlığı yapması gerekiyor. Vücuda girecek olan kanca ve iğnelerin steril ve tek kullanımlık olması gerekiyor' diyor. Bowers ayrıca, yanlış kanca yerleşimi nedeniyle enfeksiyon, sinir ve tendon hasarı ve uzun süre askıda kalmanın bir sonucu olarak şok sendromunun ortaya çıkması biri riskleri de göz ardı etmemek gerektiğini belirtti.

Öte yandan, Chicago'dan acil tıp teknisyeni Scott DeBoer, vücut süspansiyonunun güvenli olduğunu belirtiyor. DeBoer, 'Tahmin edebileceğiniz gibi, tıp dergilerinde vücut süspansiyonu ile ilgili çok az yayın var, bu yüzden ilgili tıbbi konulara değinmek zor. Ancak kişinin sağlıklı olup olmadığını kontrol etmek için önceden bir sağlık geçmişi bulunabilir. İstedikleri zaman askıdan aşağı iner ve gerektiğinde tıbbi yardım mevcut' diyor.

Yine de vücut süspansiyonu hakkında tabular yıkılmış değil. Medyada son zamanlarda oldukça popülerleşmeye başlayan vücut süspansiyonu, bir süre daha kafaları karıştıracak gibi duruyor.





Bu Video

İlgini

Çekebilir

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.