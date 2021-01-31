Türkiye EGM’den 'Halil Akkaya' açıklaması

EGM’den 'Halil Akkaya' açıklaması

Türkiye

EGM’den 'Halil Akkaya' açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, polis memuru Halil Akkaya’nın mobbing nedeniyle intihar ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını, geride bıraktığı bir notun da söz konusu olmadığını açıkladı.

31 Ocak 2021, Pazar 20:45 Son Güncelleme:
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EGM’den yapılan yazılı açıklamada, Birgün Gazetesinin internet sitesi ve bazı sosyal medya platformlarında yer alan ’22 yaşında bir polis memuru mobbing nedeniyle intihar etti’ başlıklı haber üzerine açıklama yapılması zorunluluğunun doğduğu belirtildi. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Halil Akkaya’nın intiharının kendilerini derinden üzdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ancak acı olayın, Birgün gazetesi ve bazı sosyal medya platformlarında iddia edildiği gibi mobbing ile ilgisinin bulunmadığı yapılan tespitler sonucunda anlaşılmıştır. Hayatına son veren polis memurunun, Koruma Büro Amirliği’nde görevli olduğu iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Haberde yer aldığı şekliyle Polis memuru Halil Akkaya’nın geride bıraktığı bir not da söz konusu değildir. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün olayla ilgili yaptığı açıklamada belirtildiği üzere, Polis Memuru Halil Akkaya, Beşiktaş ilçe Emniyet Müdürlüğü Levent Polis Merkezi Amirliği’nde görevli olup; meslektaşımızın intiharının iddialarla bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu asılsız iddialar, polis teşkilatımızın ve merhum polis memurumuzun ailesinin acısını daha da arttırmaktadır. Meslektaşımızın acılı ailesine baş sağlığı, polis teşkilatımıza ve mesai arkadaşlarına sabırlar dileriz."

DHA

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