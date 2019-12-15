Ehliyet sınavına kadın kılığına giren oğlunu gönderdi

Brezilya'da, 43 yaşındaki Heitor Márcio Schiave, annesi 3 kez ehliyet sınavından kalınca, kendisini annesinin kılığına sokarak sınava girmeye çalıştı. Schiave, annesini taklit etmek için doldurulmuş bir sütyen, çiçekli bluz, uzun etek, küpeler ve bir el çantası takmıştı. Polisin yerel haber kaynaklarına yaptığı açıklamada, ehliyet hocasının Schiave'den şüphelendiğini ve polisi çağırdığını belirtti. Schiave'in polis tarafından gözaltına alınmasının ardından anne Maria'ya haber verildi. Schiave'in annesi, oğlunun kendi kılığına girmesi hakkında hiçbir şey bilmediğini ifade etti.

Eğitmen Aline Mendoça yaptığı açıklamada, 'Onun ilk önce sarhoş olduğunu düşündüm. Çok fazla öğrencim vardı, bu yüzden onu en sona bıraktım. Ancak erkek olduğunu fark ettiğimde hemen polise haber verdim' dedi.









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