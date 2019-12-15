Ehliyet sınavına kadın kılığına giren oğlunu gönderdi
Brezilya’nın Novo Mutum Parana kasabasında ehliyet almak isteyen Maria Schiave, üç denemesinde sınavı geçemedi. Bunun üzerine sınava oğlu Heitor Marcio Schiave’yi sokmaya karar verdi. Ehliyet eğitmeni, hareketleri yaşlı bir kadına benzemeyen sürücü adayından şüphelendi. Yakayı ele veren Heitor tutuklandı.
Brezilya'da, 43 yaşındaki Heitor Márcio Schiave, annesi 3 kez ehliyet sınavından kalınca, kendisini annesinin kılığına sokarak sınava girmeye çalıştı. Schiave, annesini taklit etmek için doldurulmuş bir sütyen, çiçekli bluz, uzun etek, küpeler ve bir el çantası takmıştı. Polisin yerel haber kaynaklarına yaptığı açıklamada, ehliyet hocasının Schiave'den şüphelendiğini ve polisi çağırdığını belirtti. Schiave'in polis tarafından gözaltına alınmasının ardından anne Maria'ya haber verildi. Schiave'in annesi, oğlunun kendi kılığına girmesi hakkında hiçbir şey bilmediğini ifade etti.
Eğitmen Aline Mendoça yaptığı açıklamada, 'Onun ilk önce sarhoş olduğunu düşündüm. Çok fazla öğrencim vardı, bu yüzden onu en sona bıraktım. Ancak erkek olduğunu fark ettiğimde hemen polise haber verdim' dedi.
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