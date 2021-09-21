Türkiye Ehliyet sınavında kopya çekmek için akıllara zarar yöntem! Hastanede kulağından çıkardılar
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Ehliyet sınavında kopya çekmek için akıllara zarar yöntem! Hastanede kulağından çıkardılar

Türkiye

Ehliyet sınavında kopya çekmek için akıllara zarar yöntem! Hastanede kulağından çıkardılar

Kırıkkale'de, ehliyet sınavında kopya çekmek için kulağının içine kulaklık, maskesinin içine kamera düzeneği gizleyen S.A'nın günü hastanede bitti.

21 Eylül 2021, Salı 14:40 Son Güncelleme:
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 Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren ve bu kişiye yardım eden şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda kulak içine gizlenen kulaklık, maske içerisine gizlenmiş kamera düzeneği, taşınabilir wifi cihazı ve alıcı cihazı ele geçirildi.


KAMERA DÜZENEĞİ GİZLEMİŞ!

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği Motorlu Taşıtlar Sınavı'na giren S.A'nın (30) durumundan şüphelenerek üzerinde arama yaptı.

S.A'nın üst aramasında kulak içine gizlediği kulaklık, maske içerisine gizlenmiş kamera düzeneği, taşınabilir wifi cihazı ve alıcı cihazı ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Polis ekipleri S.A. ile sınav esnasında koordine sağlayan H.K'yı da (40) bir araç içerisinde yakaladı. H.K'nın üst aramasında da içerisinde SIM kart olan alıcı, kulak içi kulaklık pili, 4 SIM kart muhafazası, cımbız, flash bellek ve cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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