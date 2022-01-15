Türkiye Ehliyet sınavında kopya çekmek için maskelerin içine düzenek yerleştirmişler

Ehliyet sınavında kopya çekmek için maskelerin içine düzenek yerleştirmişler

Türkiye

Ehliyet sınavında kopya çekmek için maskelerin içine düzenek yerleştirmişler

Sakarya'da ehliyet sınavına girecek 3 kişinin üzerinden kopya çekerken kullanmak istedikleri kulak içi kulaklık, Wi-Fi cihazı, mikrofon ile maskeye ve gömleğe yerleştirilen düğme kamera ele geçirildi.

15 Ocak 2022, Cumartesi 12:23 Son Güncelleme:
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Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Serdivan ilçesindeki sınav merkezinde ehliyet sınavına girecek olan sürücü adaylarının üzerinde arama yaptı. 3 kişinin üzerinde; kopya çekerken kullanmak istedikleri 3 kulak içi kulaklık, 3 Wi-Fi cihazı, 3 mikrofon, cerrahi maskeye yerleştirilen 2 düğme kamera ve gömleğe yerleştirilmiş 1 düğme kamera ele geçirildi. Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.



DHA

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