Ehliyetlerde yeni dönem! Yapmayan yanar, hapis cezası var...

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği Genel Sekreterliği tarafından yapılan bilgilendirmede "17 Nisan 2015 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe istinaden, 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin, yeni tip çipli sürücü belgeleriyle değiştirilmesine 1 Ocak 2016’dan itibaren başlanmış, geçiş süreci 2022 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. Yeni tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 10 yıl olmakla birlikte bazı sınıfların süreleri farklılık göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

SÜRÜCÜLER, DİKKAT ETMELİ

Sürücüler için önemli bir uyarıda bulunan TÜSED, "Aşağıdaki örnekte olduğu gibi yeni sürücü belgeleri üzerinde her araç sınıfı için farklı geçerlilik tarihleri yer alabilmektedir. Geçerlilik süresi dolmuş olan sınıflardaki araçları kullanıyor olmanız halinde sürücü belgesiz araç kullanıyor durumuna düşersiniz" açıklamasını yaptı.

Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

“Sürücü belgenizin kullanmakta olduğunuz araç sınıfı için geçerlilik süresi doldu ise sürücü belgesiz araç kullanıyor sayılmaktasınız. Bu durumda, olası bir trafik kontrolünde sorun yaşamak ile birlikte maddi hasarlı, yaralanmalı veya ölümlü bir kazaya sebebiyet vermeniz halinde ise sigorta poliçenizden kendi hasarınızı alamaz ciddi tazminat yükleri hatta hapis cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz."

Ehliyetini hâlâ yenilemeyenler, 2022’nin sonuna kadar süreniz var.

Nüfus cüzdanını çipli hale getirmek için de ilk etapta 2023 yılına kadar süre tanınsa da daha sonra bu kısıtlama kaldırıldı. Ancak çipli kartın sunduğu avantajlardan faydalanmak için bir an önce harekete geçin. İşlemler ise kısa süreli ve çok basit.

İşte izlemeniz gereken adımlar:

1- ÖNCE RANDEVU ALIN

Hem ehliyet hem de kimlik yenilemek için ilk yapmanız gereken randevu almak. Bu zorunlu. Randevu için Alo 199 numaralı çağrı merkezini arayabilirsiniz veya ‘randevu.nvi.gov.tr’ internet adresi üzerinden başvurabilirsiniz.

Gününüzde gitmediğiniz zaman sistem yeniden randevu almanızı 1 ay engelliyor. Bu durumda eğer gidemeyecekseniz randevuyu, süresi dolmadan en az yarım saat önce iptal etmeniz şart.

2- DEĞİŞİM ÜCRETİNİ YATIRIN

Randevunuzu aldınız, başvurmaya gideceksiniz. 30 liralık değişim ücretini (değerli kağıt bedeli) başvurunuzdan önce vergi dairesi müdürlüklerine, ‘ivd.gib.gov.tr’ internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırmanız gerekiyor.

3- BU BELGELERİ HAZIRLAYIN

Başvuruya giderken yanınızda olması gereken belgeler ise şunlar: - Nüfus cüzdanınız (Nüfus cüzdanı olmayanlar için sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı...) -Son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf. -Değişim ücretini ödediğinizi gösteren dekont

4- YENİSİ 1 GÜNDE ELİNİZDE

Gerekli belgelerle randevunuzu aldığınız gün, nüfus müdürlüğüne giderek başvuru işleminizi yapıyorsunuz. Yeni kimlik, 1 gün veya en geç 2 gün içinde adresinizde oluyor.

5- GEÇERLİLİK SÜRESİNE DİKKAT

Yeni çipli kimlik kartının kullanım süresi 10 yıl. Sürenin ne zaman dolacağı da kimliğin üzerinde yazıyor. Geçerlilik süresinin bitiminde, kart sahibinin tekrar başvuru yaparak kartını yenilemesi gerekiyor.

5.7 MİLYON YENİ NESİL PASAPORT

Yeni nesil pasaport sayısı 5.7 milyon oldu. Pasaportların yenilenmesi için son tarih olarak belirlenen bir süre yok. Mevcut pasaportunuz, süresi bitinceye kadar geçerli. Pasaport yenileme işlemi de yine nüfus müdürlükleri üzerinden yürütülüyor.

407 LİRADAN BAŞLIYOR

Pasaportta ödenecek ücretler, alınacak süreye göre değişiyor: -6 aylık olan 407.20 lira. -1 yıllık olan 512.10 lira. -2 yıllık olan 722.20 lira. -3 yıl olan 950.20 lira. -4 yıl ve üzeri (10 yıla kadar) 1265.40 lira. Ehliyeti yenilemek için de yine kimlik kartında olduğu gibi bir süreç izleniyor. Randevu aldıktan sonra başvuru için eski sürücü belgesi, nüfus cüzdanı, 15 liralık değişim bedelinin bankaya yatırıldığına dair makbuz, 1 biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan ve en önemlisi de ‘sürücü olur’ yazan ve aile hekiminden ücretsiz olarak alınan sürücü sağlık raporu gerekiyor. Yeni E sınıfı ehliyet 5 yıl geçerli. Diğerlerinde süre ise 10 yıl.

İKİ İŞLEV TEK KART

Yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgilerin, çipli kimlik kartlarına entegre edilmesiyle vatandaşların, yanlarında ayrıca ehliyet bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Eski tip kimlik ve ehliyetlerde bu uygulama yapılamıyor. ‘İki işlev tek kart’ sistemi için hem ehliyetin hem de kimlik kartının çipli olması gerekiyor. Yine önce randevu alınıyor. Herhangi bir nüfus dairesine giderek başvuru yapılıyor. Ehliyetin nüfus cüzdanına entegrasyonu ücretsiz olarak 1 dakikada gerçekleştiriliyor. Kartınız 1 gün içinde evinize ulaştırılıyor. Bu uygulamayla ilgili bir süre sınırı bulunmuyor.