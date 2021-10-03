Eğitim & Kariyer Einstein’ın 1896 tarihli lise karnesi ortaya çıktı

Einstein’ın 1896 tarihli lise karnesi ortaya çıktı

Eğitim & Kariyer

Einstein’ın 1896 tarihli lise karnesi ortaya çıktı

Dünya çapında insanlığa verilen hizmetleri ödüllendiren prestijli Nobel Ödülü kurumu, sosyal medya hesabından bugün ünlü bilim insanı Albert Einstein’ın 3 Ekim 1896 tarihli lise karnesini (not sertifikası) paylaştı. Kurum, Einstein’ın ‘yaygın bilinenin aksine’ lise yıllarında matematik derslerinde çok iyi olduğunu vurguladı.

03 Ekim 2021, Pazar 16:22 Son Güncelleme:
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Dünya çapında fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp alanlarında insanlığa hizmet eden kişilere Nobel Ödülü veren Nobel kurumu, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ‘yaygın bilinenin aksine’ ünlü fizikçi Albert Eninstein’in lisede matematikte iyi olduğunu belirtti. Açıklamayla birlikte Einstein’in notlarının bulunduğu lise karnesini paylaşan kurum, “Yaygın bir efsanenin aksine, Albert Einstein lisede matematikte iyiydi. Bu olgunluk sertifikası Einstein'a 17 yaşında verildi. Puanlamada altı = en yüksek, 1 = en düşük not. Fotoğraf, 1896'da notlarını aldığı gün çekildi” ifadelerini kullandı.

DHA

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