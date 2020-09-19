Ek tercih döneminde de Posta.com.tr yanında
Posta.com.tr eğitim canlı yayınları devam ediyor. @posta.com.tr Instagram canlı yayınları serisinde eğitimci-yazar Sadık Gültekin, değerli konuklarıyla ek tercih döneminde de doğru üniversite seçimini konuşuyor. Haydi Instagram'da buluşalım!
19 Eylül 2020, Cumartesi 13:53 Son Güncelleme:
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Binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercihleri heyecanlı. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, herhangi bir bölüme yerleşemeyen öğrenciler 2020 YKS ek yerleştirmede şansını deneyecek. Bu süreçte posta.com.tr, her zaman olduğu gibi yine öğrencilerin yanında.
Ek tercihlere dair sorularınızı sorabileceğiniz, kafanızdaki soru işaretlerini giderebileceğiniz canlı yayınımıza davetlisiniz.
CANLI YAYIN BAŞLADI!
Instagram: Posta.com.tr
Kim var?
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. M. Necmettin Atsü – İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Dilara Özer – Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Özgür Bilgin Topçuoğlu – Elektronörofizyoloji
Doç. Dr. – Sinan Zeyneloğlu- Sosyal Hizmet
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