Ek tercih döneminde de Posta.com.tr yanında

Binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercihleri heyecanlı. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, herhangi bir bölüme yerleşemeyen öğrenciler 2020 YKS ek yerleştirmede şansını deneyecek. Bu süreçte posta.com.tr, her zaman olduğu gibi yine öğrencilerin yanında.

Ek tercihlere dair sorularınızı sorabileceğiniz, kafanızdaki soru işaretlerini giderebileceğiniz canlı yayınımıza davetlisiniz.

CANLI YAYIN BAŞLADI!

Instagram: Posta.com.tr

Kim var?

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. M. Necmettin Atsü – İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Dilara Özer – Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Özgür Bilgin Topçuoğlu – Elektronörofizyoloji





Doç. Dr. – Sinan Zeyneloğlu- Sosyal Hizmet