Ek tercih kapsamında bir üniversite programına kayıt hakkı kazanmak isteyen öğrencilerin gözü kulağı ÖSYM’den gelecek haberlere çevrildi. Bu yıl YKS, AYT-TYT barajının düşürülmesiyle binlerce adaya üniversite yolu açılmış oldu. Üniversite kayıtları bu 10 Eylül tarihinde son bulacak ve üniversite boş kontenjanları da belli olacak. İşte, YKS ek yerleştirme takviminde son durum...

EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ek tercihlerin ne zaman başlayacağına ilişkin önümüzde net bir tarih bulunmuyor. Ancak ek tercihlerin başlaması için bazı süreçlerin tamamlanması gerekiyor.

İlk olarak YKS merkezi yerleştirme kapsamında herhangi bir üniversiteye kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Üniversite elektronik kayıtları 4-8 Eylül tarihleri, şahsen kayıtlar ise 6-10 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler arasında kayıt işlemlerini tamamlamayanlar haklarını kaybetmiş olacak.

Üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla da boş kontenjanlar belli olacak.

Ek tercih kılavuzu da merkezi yerleştirme ve kayıt yaptırmayan öğrenciler nedeniyle boş kalan kontenjanlar göz önünde bulundurularak hazırlanacak.

Kılavuzun yayınlanmasıyla da ek tercihler başlayacak.

140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

YKS, AYT-TYT barajının düşürülmesiyle bu yıla özel olarak 140 puan alan adaylar tercihte bulunabilecekler.

TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak ek yerleştirmenin tamamlanmasının ardından 140/170 baraj puanı esas alınarak ikinci ek yerleştirmeler yapılacak.