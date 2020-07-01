İki hamur arasında enfes bir lezzet: Ekler pasta tarifi

Lezzetiyle hafızalara kazınan asla tadını unutamayacağınız ekler pasta tarifi evde rahatlıkla yapabileceğiniz bir tarif. Eğer siz de sevdiklerinize hazırlamak için ekler pasta tarifi arıyor ya da ekler pasta nasıl yapılır merak ediyorsanız "ekler pasta tarifi, ekler pasta nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Ekler pasta tarifi

Ekler pasta malzemeleri

Ekler pasta hamuru için:

100 gram tereyağ ve ya margarin

1 su bardağı su

4 yumurta

1 su bardağı un

2 tatlı kaşığı şeker

Çay kaşığının ucuyla tuz

Ekler pasta kreması için:

2,5 su bardağı süt

1,5 çay bardağı şeker

1 çay bardağı un

2 tatlı kaşığı nişasta

1 paket vanilya

2 yumurta sarısı

Pudra şekeri

Ekler pasta sosu için:

180 gram bitter çikolata

1 su bardağı krema

Ekler pasta yapılışı

Ekler hamurunu hazırlamak için suyu tencereye koyup kaynatın. Yağı ilave edip eritin. Un,tuz ve şekeri tek seferde koyup hızlıca karıştırın. Karıştırarak pişirmeye devam edin (Bu şekilde hamurunuz toparlanacak). Ara vermeden 1-2 dakika kadar kısık ateşte karıştırmaya devam edin, hamur kendini tencereden kurtarıp toparlanınca ocaktan alın. Hamur ılıdığında üzerine yumurtaları tek tek ekleyerek mikserle çırpın (yumurtaların bir anda pişmemesi için mutlaka tek tek ekleyin ). Karışımı sıkma torbasına koyup buzdolabına kaldırın. 1-2 saat soğuttuktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisine 2 cm aralıklarla 6-7 santimlik şeritler oluşturacak şekilde sıkın. Önceden 200 derece ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin. Sonra ısıyı 150 dereceye düşürüp 25 dakika daha pişirin. Fırının kapağını açmadan fırının içinde 15 dakika daha bekletin. Kremayı hazırlamak için,süt hariç tüm malzemeleri tencereye koyup karıştırın. Sütü azar azar ilave ederek tel çırpıcı ile karıştırın. Orta ateşte karıştırarak koyulaşıp göz göz olana kadar pişirin. Kremayı buzdolabına kaldırıp soğutun. Ekler hamurlarını ortadan ikiye kesip içlerine muhallebi koyun. Çikolata sosu için; bitter çikolatayı küçük parçalar halinde kırın ve bir sos tenceresine alın. Sıvı durumda olan kremayı ekleyin.Derin bir tencerede kaynayan su buharı üzerinde benmari usulü aralarda karıştırarak çikolatayı eritin. Hazırladığınız sosu eklerin üzerine dökün.



