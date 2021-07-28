Ekmeksiz köfte tarifi ve yapılışı: Ekmeksiz köfte nasıl yapılır?

Ekmeksiz köfte yapmak isteyenler için ekmeksiz köfte tarifi tam size göre! Ekmek kullanmak istemeyenler "ekmeksiz köfte nasıl yapılır?" merak ediyor. Ekmeksiz köfte tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

EKMEKSİZ KÖFTE TARİFİ

Ekmeksiz köfte malzemeler

½ kg kıyma

1 tane soğan

1 diş sarımsak

Kimyon

Karabiber

Tuz

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Köfte yapılışı

Öncelikle soğanı ve sarımsağı soyun ve bir kabın içine rendeleyin. Ardından kıymayı üzerine ekleyin ve iyice yoğurun. Daha sonra baharatlarını da ekleyin ve tekrar yoğurun. Burada yoğurmanız çok önemli ne kadar güzel yoğurursanız o kadar lezzetli olacaktır köfteniz. Dilerseniz içine ince ince kıyılmış maydanoz ekleyebilirsiniz. Ardından dilediğiniz gibi şekillendirin ve kızdırdığınız yapın içinde ters düz kızartın.



