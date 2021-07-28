Ekmeksiz köfte tarifi ve yapılışı: Ekmeksiz köfte nasıl yapılır?
Hemen hemen her yemeğin yanına yakışan köfteyi sevmeyen yoktur. Bol proteinli köfte hazırlamak istiyorsanız ekmeksiz köfte tarifi tam size göre bir lezzet. Peki, ekmeksiz köfte nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Tadına doyamayacağınız ekmeksiz köfte tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
28 Temmuz 2021, Çarşamba 11:21 Son Güncelleme:
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Ekmeksiz köfte yapmak isteyenler için ekmeksiz köfte tarifi tam size göre! Ekmek kullanmak istemeyenler "ekmeksiz köfte nasıl yapılır?" merak ediyor. Ekmeksiz köfte tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
EKMEKSİZ KÖFTE TARİFİ
Ekmeksiz köfte malzemeler
- ½ kg kıyma
- 1 tane soğan
- 1 diş sarımsak
- Kimyon
- Karabiber
- Tuz
Kızartmak için;
- Sıvı yağ
Köfte yapılışı
Öncelikle soğanı ve sarımsağı soyun ve bir kabın içine rendeleyin. Ardından kıymayı üzerine ekleyin ve iyice yoğurun. Daha sonra baharatlarını da ekleyin ve tekrar yoğurun. Burada yoğurmanız çok önemli ne kadar güzel yoğurursanız o kadar lezzetli olacaktır köfteniz. Dilerseniz içine ince ince kıyılmış maydanoz ekleyebilirsiniz. Ardından dilediğiniz gibi şekillendirin ve kızdırdığınız yapın içinde ters düz kızartın.
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