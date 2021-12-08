Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bütçe hakkı yasama, yürütme, yargı erklerinin bağımsızlığı üzerine kurulu en önemli yetkilerden biridir.

Türkiye, şehit yakınlarına galiz küfürle eden bir milletvekilinin şokunu atlatamamışken, bu defa da Genel Kurul’da yaşanan bir başka edepsizlik örneği ile sarsılmıştır. Üstelik bu edepsizlik Meclis’in ikinci büyük partisinin genel başkanı tarafından gerçekleştirilmiştir.

KILIÇDAROĞLU'NA EL HAREKETİ TEPKİSİ

(CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM’deki el hareketi) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin asaletine, nefasetine, nezaketine, nefasetine, izzetine velhasıl bu yüce kurumun faziletine uygun davranışlar sergilemeye davet etmek de bizim görevimizdir.

Katar ile bugüne kadar siyasi, askeri, ticari, ekonomik ve kültürel konuları kapsayan toplam 84 mutabakat imzalayarak iş birliğimizi sürekli ileriye taşıdık.

İktidarın sadece hayalini kurmakla bile bu derece kendini kaybedenlerin ülkenin başına ne gibi felaketler getireceğini milletimizin takdirine bırakıyoruz.

Yeni Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati beye bir kez daha başarılar diliyorum. Sayın Nebati bugüne kadar iş dünyasından sivil toplum faaliyetlerine, milletvekilliğinden bakan yardımcılığına kadar farklı alanlarda farklı görevleri başarıyla yapmış bir kardeşimizdir.

Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdik. Katar'la bugüne kadar son ziyaretimizle birlikte siyasi, askeri, ticari, ekonomik ve kültürel konuları kapsayan toplam 84 mutabakat imzalayarak işbirliğimizi sürekli ileriye taşıdık. Ziyaretimiz sırasında Katar'ın 15 milyar dolarlık yatırıma ilave edilecek hususlarda da kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk.

Türkiye'nin yatırım atağı her alanda hızla sürmektedir. Adana'da 1.4 milyar dolar yatırım bedeli olan petrokimya tesisinin temelini atmıştık. Ülkemizin dört bir yanında yürütülen yüzlerce dev yatırımı yakından takip ediyoruz.

Türkiye'nin kurtuluşunu küresel çıkar odaklarının güdümündeki reçetelerde değil, kendi kaynaklarını harekete geçirecek yatırımlarda, istihdamda, ihracatta görüyoruz. 19 yıldır yoluyla, köprüsüyle, barajıyla, santraliyle, sulama sistemleriyle sahip olduğumuz muazzam altyapıyı bunun için inşa ettik.

EKONOMİDE BÜYÜME

19 yıldır bunca okulu, üniversiteyi, mesleki eğitim kurumunu, hastaneyi, adliye sarayını bunun için kurduk. 19 yıldır ülkemizi her alanda bölgesinin ve dünyanın yükselene yıldızı yapmak için onca mücadeleyi bunun için verdik.

Ülkemizi 19 yıldır hakka, hakikate, hakkaniyete dayalı bir demokrasi ve kalkınma anlayışıyla yönetiyoruz. Türkiye'de bu kavramlardan nasibini almamış bir zihniyet hep olmuştur. Tek parti faşizmiyle başlayıp darbeler ve vesayet dönemiyle süren, dışarıdan aldığı destekle kendini milli iradenin üstünde gören, gerektiğinde terör örgütleriyle dahil her tür şer şebekesiyle iş birliğine giren bu zihniyet her defasında milletimizin irfanına çarpmıştır.

Bu zihniyet ekonomide yaşanan değişimi de aynı sinsilikle mecrasından çarptırmaya çalışıyor. Biz ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme; hedef bu. Bu zihniyet yüksek faizle ekonomiyi soğutmak, küçültmek ve dolayısıyla istihdamı azaltmak istiyor.

ÇİFTÇİYE KURAKLIK DESTEĞİ MÜJDESİ

Esnafımızı yüksek faizden koruduk. Esnafımıza ayda 1,7 milyar lira katkı sağlayan indirimli stopaj uygulamasını mart ayına kadar devam ettirme kararı aldık. Çiftçilere de bir müjde vermek istiyorum. Kuralıktan zarar gören çiftçilerin hesaplarına aralık ayında yatırıyoruz.

FAHİŞ FİYAT VE STOKÇULUK

Buradan tüm bakanlıklar, tüm kurumlarımıza, tüm belediyelerimize talimat veriyorum. Girdi maliyetlerindeki ve kurdaki yükseliş ile izah edilemeyecek fiyat artışı yapan bir hassa stokçuluğu yönelen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır. Hem idari, hem hukuki işlemlerle kendi ülkesine ve milletine karşı böyle ağır bir suç işleyen herkesin yakasına yapışılacaktır.