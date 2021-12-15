Ekonomik OHAL tartışmalarına Numan Kurtulmuş’tan sert bir yanıt geldi. CNN Türk canlı yayınında gündeme dair soruları yanıtlayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücret hakkında görüşlerini ifade ederken, Ekonomik OHAL’in de “Düşünülemez” olduğunu kaydetti. Peki, ekonomik OHAL nedir ve ne zaman ne olur? İşte yanıtı…

OHAL HANGİ DURUMLARDA İLAN EDİLİR?

Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla bilinen OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.

OHAL İLAN EDİLİRSE NE OLUR?

OHAL kararı alındığında, Resmi Gazetede yayınlanır ve tüm yurt geneline bilgisi verilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, onay vermesiyle birlikte OHAL resmi olarak faaliyete girer. Onay verilmeden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi bir toplantı düzenler. Meclis, OHAL süresini üzerinde bazı değişiklikler yapabilir. Duruma göre OHAL süresi değişiklik gösterebilir. Bakanlık Kurulu, her OHAL ilan edilişinde dört ayı geçmeyecek şekilde düzenleme yapabilir ve yeniden düzenleyebilir. Durumun düzelmesiyle birlikte OHAL kaldırılabilir.

Bakanlar Kurulu, OHAL süresinin uzatılmasında ve kaldırılmasında yetkilidir. Milli Güvenlik Kurulu, OHAL konusunda bilgi alınabilecek bir kuruldur. Bakanlar Kurulu, OHAL süreciyle ilgili Milli Güvenlik Kurulu'ndan bilgi alarak, süreyi uzatır veya OHAL durumunu kaldırır. Olağanüstü hal kararlarının hangi sebeple alındığı ve ne kadar süreyle olduğu radyo ve televizyonlar aracılığıyla tüm yurda bildirilir. OHAL halindeyken Cumhurbaşkanı aracılığıyla Bakanlar Kurulu, OHAL süresince bazı kararnameler oluşturabilir.

Oluşturulan kararnameler, Resmi Gazetede yayınlanarak tüm herkese bildirimi yapılır. Kararnameler tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi onayına sunularak, onay alınır. OHAL kararı yayınlandıktan sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi OHAL durumuna onay verir. Onay verilmesiyle birlikte belirlenen bölgelerde OHAL şartları yerine getirilir. Uygulanacak olan sıkı yönetim şartları çıkarılacak olan kararnamelerle birlikte değiştirilebilir. Kararnameler Cumhurbaşkanı onayıyla, Bakanlar Kurulu'na iletilir.

OHAL kapsamında şu tedbirler alınabilir

Kişilerin tüm eşyalarının detaylı olarak aranması ve tehlike oluşturabilecek eşyalara el konulması

Belirli bölgelerde ve saatlerde kişilerin dolaşmasını veya toplanmasını yasaklama

Gazete, dergi veya broşür ürünlerinin basılmasının yasaklanması, dağıtılması ve toplanılması

OHAL bölgesine dışarıdan giren kişilere karşı önlem alınması

Ruhsatı olan tüm silahlara el konulması ve yasaklanması

Sesle yapılabilecek herhangi bir kaydın yayınlanmasını ve paylaşılmasını engelleme

Kesici ve delici eşyalarının taşınmaması ve el konulması

Her türlü bulunan cephanelerin toplatılması ve el konulması

İşçilerin iyi niyet kurallarına uymaması sonrası cezalandırılması

Kapalı veya açık herhangi bir bölgede toplanılması veya görüşülmesini yasaklama

Kişilerin toplantı yapması veya bir alanda toplanması sonucu kalabalığın dağıtılması

Dernek faaliyetlerinin belirlenen süre boyunca durdurulması

NUMAN KURTULMUŞ’TAN EKONOMİK OHAL TARTIŞMALARINA YANIT

Saçma sapan bir iddiadır. Düşünülemez Türkiye ekonomik sistemini serbest pazar ekonomisi şartları içerisinde gündeme almış bir ülkedir. Serbest pazarın koşullarından taviz verilmeden devam eder. Dövizdeki fiyatlama konusunda serbest pazar fiyatları hakimdir. Stokçuluktan istifade ederek haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı hükümet her türlü tedbiri alır. OHAL’in konuşulması bile yanlıştır. Hükümet her türlü kontrolü yapmakta zorunludur. Tedbirini almak zorundadır. Ekonominin genel gidişatını korumak ve vatandaşı fiyat baskılarından korumak amaçtır.

2021 itibarıyla en güçlü yönümüz bütçe dengesidir. 1.7’dir dünya ortalamasının çok altında bir bütçe dengesine sahibiz. Büyük bir avantajdır. Hükümet sadece asgari ücret değil memurların ve onların emeklileri ile ilgili de ilave baskıları kaldıracak ayarlamaları yapacaktır.

Bunlar vergi olarak dönmeyecektir. Her sene asgari ücret konuşulur bu sene neden daha fazla ilgi ortaya çıktı. Döviz kurlarındaki oynaklık dolayısıyla mallar olağanüstü pahalılaştı. Bu yeni durum karşısında korunması ve alım gücünün belli seviyede tutulması için gayret sarf ediliyor. Geçen seneki dönemleri kıyasla çok daha önemli bir hale geldi. Temel perspektifimiz vatandaşımızı enflasyona ezdirmemektir.