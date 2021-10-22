Magazin Ekranda yaprak dökümü sürüyor! Yeni başlayan bir dizi daha final yapıyor

Ekranda yaprak dökümü sürüyor! Yeni başlayan bir dizi daha final yapıyor

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Ekranda yaprak dökümü sürüyor! Yeni başlayan bir dizi daha final yapıyor

Elçin Sangu, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar ve Ceren Moray’ın yer aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Yalancılar ve Mumları 5. bölümde final yapıyor.

22 Ekim 2021, Cuma 18:15 Son Güncelleme:
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Koray Kerimoğlu’nun yönettiği Elçin Sangu, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar ve Ceren Moray’ın 4 yakın arkadaşa hayat verdiği dizi beklenen reytinglere ulaşamamıştı.

TV100'ün haberine göre; Melike Güner, Feyyaz Duman, İsmail Demirci ve İlker Kızmaz gibi güçlü oyuncuların da rol aldığı Yalancılar ve Mumları dizisi 5. bölümde ekrana veda ediyor.

Dizinin başta perşembe günü yayınlanması planlanmış, daha sonra Uzak Şehrin Masalı final yapınca pazara alınmıştı.

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