Magazin Ekranın yeni ikilisi: Sibel Can ve Hakan Altun

Ekranın yeni ikilisi: Sibel Can ve Hakan Altun

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Ekranın yeni ikilisi: Sibel Can ve Hakan Altun

Sibel Can ile Hakan Altun, televizyon programı için el sıkıştı.

18 Ocak 2021, Pazartesi 09:14 Son Güncelleme:
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Sibel Can ile Hakan Altun, televizyon programı için el sıkıştı. İkili, şov projesiyle önümüzdeki haftalarda izleyici karşısına çıkacak. Kanal arayışlarına başlayan Can ile Altun, bir yandan da çağıracağı konuklarla konuşmaya başladı.

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Altun'un aşk acısı

Hakan Altun (48) adının Ajda Pekkan ile anılmasından bir ay sonra, geçtiğimiz kasım ayında 34 yaşındaki oyuncu Gonca Vuslateri ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkisini de sosyal medya hesabından "Anladım ki eri olmuşum ben bu aşkın. Vuslatı beklerken" sözleri ile cümle aleme ilan etmişti. Sevgililerin 30 Aralık'ta nikah masasına oturacağı iddia edildi. Ne var ki, 4 Ocak'ta ayrılık haberleri geldi.

Gonca Vuslateri ile ilişkisi başlayınca yakınlarına yıllardır aradığı mutluluğu bulduğunu söyleyen ama ailesinden onay alamadığı konuşulan Hakan Altun, bu ani ayrılıkla adeta yıkıldı, Bodrum'daki evine kapandığı iddia edilmişti. Altun, birkaç sıkı dostu hariç kimsenin telefonunu açmıyor, dışarıya adım atmıyor. Söylenenlere göre aşk acısını notalara döküyordu.

Karantinada albüm çıkardı

Karantina döneminde müzikal çalışmalarına ağırlık veren Sibel Can, 'Hayat' adlı bir albüm çıkardı. Öte yandan Can, İbrahim Tatlıses'in 9 yılın ardından ekranlara tekrar döndüğü 'İbo Show'un ilk bölümüne konuk olmuştu. Uzun bir süre sonra sevenlerinin karşısına çıkan şarkıcı, sosyal medyada gündem olmuştu.


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