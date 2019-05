Ekrem İmamoğlu: Hem şehrimize ve hem birbirimize sahip çıkacağız CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Ramazan ayında bütün İstanbul'u gezmeye ve sofralarınızı hissetmeye çalışan bir kardeşinizim. Gezdiğim her sofra ve her evde her toplumda diyorum ki, Allah kardeşliğimizi ve bir arada oluşumuza asla asla sıkıntı vermesin, kardeşliğimiz baki olsun, kol kola omuz omuza hayat geçirelim" dedi