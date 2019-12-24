Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına Ekrem İmamoğlu ve babası katılmadı. İmamoğlu ve babasını 3 avukat temsil etti. Duruşmada üç şikayetçi hazır bulundu. F.K., "Ben daha önce şikayetimden vazgeçtiğimi mahkemenize bir dilekçe ile sunmuştum. Okumuş olduğunuz 18 Haziran 2015 tarihli dilekçe bana aittir. Şikayetçi değilim" dedi. A.K. ve T.C. de 18 Haziran 2015 tarihinde sundukları dilekçe ile şikayetlerinden vazgeçtiklerini beyan ederek, "Şikayetçi değilim" dediler.

Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun Avukatı Ali Asker Kazak, mahkemenin bu davada müvekkilleri hakkında 24 Haziran 2014 tarihinde beraat kararı verdiğini, şikayetçilerin de 18 Haziran 2015 tarihinde şikayetlerinden vazgeçtiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Beraat kararı kesinleşmiştir. Kesinleşen dava üzerinden duruşma görülmektedir. Ceza Muhakemeleri 243. maddesine göre şikayetten vazgeçme ile müdahillik düşmektedir. Yine aynı kanunun 266. maddesi ile mercii tarafından karar verilinceye kadar şikayetten vazgeçme geçerlidir. Şikayetçiler 18 Haziran 2015 tarihide şikayetlerinden vazgeçmişlerdir. Mahkemenizin 27 eylül 2019 tarihinde düzenlediği tutanakla şikayetten vazgeçme dilekçelerinin UYAP aracılığı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği, klasörde muhafaza edildiği saptandı. Yargıtay'ın karar tarihi 2018'dir. Müdahillerin temyiz hakkı bulunmadığından, yani bu karar temyize kabil olmadığından ve süresi geçtiğinden kesinleşmiştir. Mahkemenizin beraat kararı kesinleştiğinden yeniden karar verilmesine yer olmadığı yönünden karar verilmesini talep ederiz" dedi.

Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

Davanın geçmişi

2013 yılında savcılığa başvuran üç kişi, İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited şirketin, 2011 yılında Beylükdüzü'nde yaptığı "Beykonakları" isimli siteden villa aldıklarını, pazarlama aşamasında kendilerine sosyal tesis olarak tanıtılan kısımların aslında yeşil olan olduğunu sonradan öğrendiklerini gerekçe göstererek şirketin ortakları ve yetkilileri Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'ndan şikayetçi oldular.

"Suçlamaları kabul etmiyorum"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2014 yılında Ekrem İmamoğlu ve babası hakkında, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ekrem İmamoğlu yargılama aşamasındaki savunmasında, davaya konu inşaatı yapan şirketin ortağı ve yöneticisi olduğunu, bölgedeki en güzide sitenin inşaatını yaptığını belirterek, "Her şey projeye uygun yapılmıştır. Mevzuata uygun yapılmıştır. İskanı alınmıştır. İşimizi yasalara ve mevzuata uygun yaptık. Daha sonraki siyasal süreç nedeniyle bu dava açılmıştır. İşimizi yasalara ve mevzuata uygun yaptık. Suçlamaları kabul etmiyorum" demişti.

İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu da davaya konu inşaatı yapan şirketin kurucusu, ortağı ve yöneticisi olduğunu, davanın siyasi olduğunu savunarak, "Villaları projeye uygun yaptık. Tapuya gidip kayıtlara her zaman bakabilirlerdi. Suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde ifade vermişti.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Haziran 2014 tarihinde Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun beraatine karar verdi. Müştekiler davayı Yargıtay'a taşıdı. Müştekiler dosya Yargıtay'da iken 18 Haziran 2015 tarihinde şikayetlerinden vazgeçtiklerine dair dilekçe sundular. Ancak Yargıtay 15. Ceza Dairesi, 8 Mart 2018 tarihinde, olaya konu hakkında keşif incelemesi yapılmadığını, keşif incelemesi yapılarak sanıkların durumunun buna göre değerlendirilmesi gerektiğini, bu nedenle kovuşturmanın eksik yapıldığını gerekçe göstererek yerel mahkemenin beraat kararını bozdu.



