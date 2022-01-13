Eksi 20 derecede yumurta kolisinde bebek bulundu!

Yerel haberlere göre 5 genç, Novosibirsk kentinin dışındaki Sosnovka köyü yakınlarında kar üzerinde yeni doğmuş kız çocuğunu buldu. Gençlerden birinin ebeveynlerinin hızla hastaneye götürdüğü çocuğun sağlıklı ve iyi olduğu belirlendi.

Bebek artık onu cuma günü bulan çocuklardan birinin ebeveynleri tarafından evlat edinilebilir. Anneyi arayan polis, reşit olmayan bir çocuğu öldürmeye teşebbüsle ilgili adli soruşturma başlattı.

Gençlerden biri, 16 yaşındaki Renat Litvinov, arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken yumurtaları saklamak için tasarlanmış karton koliyi gördüğünü ve bir "ciyaklama sesi" duyduğunu anlattı.

İlk başta içinde köpek yavruları olduğunu düşündüler fakat kumaş parçasına sarılmış ve yanına bir biberon konmuş, "küçük bir oyuncak bebek gibi" duran yeni doğmuş bebeği bulunca çok şaşırdılar.

Litvinov "O kadar şaşırdık ki bir süre ne yapacağımızı bilemedik" diye konuştu.

Renat Litvinov'un araması üzerine ailesi kız çocuğunu hastaneye götürdü. Doktorlar kollarını ve bacaklarını hafifçe ovarak bebeği ısıttı. Bölge sağlık bakanlığından yapılan açıklamada sert soğuğa rağmen bebeğin soğuk ısırığı yaşamadığı bildirildi.

Sağlık görevlileri bebeğin iki veya üç günlük olduğunu, muhtemelen evde doğduğunu ve anne tarafından terk edildiğini söylüyor.

Bebek şu anda bakımının yapıldığı bir çocuk hastanesine nakledildi.

Renat'ın ailesi bebeği evlat edinip edinemeyecekleri bilgisini almayı bekliyor.

Halihazırda üç oğlu olan çiftin önce çocuğun akrabalarının bulunup bulunamayacağını öğrenmek için beklemesi gerek.