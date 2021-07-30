Yemek Ekşili köfte nasıl yapılır? 29 Temmuz 2021 MasterChef ekşili köfte tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
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Ekşili köfte nasıl yapılır? 29 Temmuz 2021 MasterChef ekşili köfte tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Ekşili köfte nasıl yapılır? 29 Temmuz 2021 MasterChef ekşili köfte tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar 2. turu geçmek için ekşili köfte tarifi yaptı. Ekran başında izleyenler ise "ekşili köfte nasıl yapılır?" merak ediyor. Bol protein deposu olan ekşili köfte tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

30 Temmuz 2021, Cuma 10:47 Son Güncelleme:
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Bol şifalı bir çorba yapmak istiyorsanız ekşili köfte tarifi tam size göre olacak bir lezzet. Peki, ekşilik köfte nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Her lokmasında ayrı lezzet bulacağınız ekşili köfte tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

EKŞİLİ KÖFTE TARİFİ

Ekşili köfte malzemeler

  • 250 gram kıyma
  • Yarım çay bardağından bir parmak fazla ince bulgur veya pirinç
  • Karabiber, kimyon, yenibahar, kekik, nane, tuz
  • 2 su bardağı yoğurt
  • 1 tepeleme çorba kaşığı un
  • 1 yumurtanın sarısı
  • 1 limonun suyu
  • 1/2 litre su
  • 1 adet et bulyon

Ekşili köfte yapılışı

Köfteleri hazırlamak için kıyma, bulgur ve baharatları bir kaba alın ve iyice özleşinceye kadar 5-8 dakika yoğurun. Bir tepsinin tabanını un ile kaplayın. Hazırladığınız harçtan nohut büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuz ortasıyla yuvarlayın, ihtiyaç duyarsanız parmağınızla avucunuza biraz su sürebilirsiniz. Yuvarlanmış köfteleri un kaplı tepsiye koyun. Köfteler tamamlanınca büyükçe bir tencereye 1 buçuk litre su koyup kaynatın ve et bulyonu ekleyin. Bu sırada terbiyeyi hazırlamak için geniş bir kaba yoğurdu alın, üzerine unu eleyin, bir yumurta sarısını ve limonu ekleyin. İyice karıştırın ve köftelerin kaynadığı sudan iki kepçe sıcak suyu yavaşça ve sürekli karıştırarak terbiyenin olduğu karışıma ekleyin. Hazırlanan terbiyeyi yavaşça ve yine karıştırarak köftelerin üzerine ekleyin. Ara sıra karıştırarak 20-25 dakika pişirin. Pişen çorbanın üzerine istediğiniz miktarda yağın içinde hazırlayacağınız nane ve kırmızı biberli sostan dökün, tuzunu da bu aşamada ekleyebilirsiniz.

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