Ektopik (Dış) gebelik nedir?

Ektopik gebelik ve ya diğer adı ile dış gebelik döllenmiş yumurtanın rahim boşluğu dışına yerleşmesi ile oluşur. Bu bir gebelik komplikasyonudur. Çoğu zaman oldukça nadirler dışında emriyolar canlılıklarını da sürdüremezler. Aynı zamanda dış gebeliği oluşturan bazı risk faktörleri vardır. Bu faktörlerden birisi tüplerde doğumsal sorunlar olmasıdır. Daha önce dış gebelik oluşmuş ise bu da risk faktörüdür. Ayrıca 35 yaş üzerindeki anne adaylarında da dış gebelik oluşması sıklıkla görülür. Ayrıca cinsel yolla bulaşan hastalıklar nedeni ile de dış gebelik gerçekleşebilir. Tüplerin bağlandığı zamanlarda da dış gebelik oluşabilir.

Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Anne adaylarının yaşadığı dış gebeliklerde bazı belirtileri fark etmek oldukça önemlidir. Buna göre de belirtiler geliştiği andan itibaren iyi bir hekime gidilmelidir. En sık rastlanan dış gebelik belirtisi anormal şekilde olan vajina kanamalarıdır. Bunun yanı sıra rektum üzerine baskı da oluşabilir. Ayrıca anne adaylarında kan basıncında düşme ve omuzlara kadar vuran ağrı olabilir. Bu nedenle alt karın bölgesinde de şiddetli, kesin ve ani ağrılar olabilir. Bu şekilde oluşan belirtiler neticesinde mutlaka iyi bir doktora gidilmelidir.

Ektopik gebelik nedenlerini oluşturan pek çok etken vardır. Özellikle 35 ve 45 yaş arası kişiler hamile kaldığında dış gebelik faktörü de artar. Bunun yanı sıra karın ve kasık bölgesinden ameliyat olan kişilerde ve çok sayıda kürtaj olan anne adaylarında da dış gebelik görülebilir. Tüpü bağlandıktan sonra hamile kalan anne adaylarının da dış gebelik olmaları çok olasıdır. Daha önceden dış gebelik geçiren kişilerin de çok dikkatli olmaları gerekir. Sigara kullanan anne adayları da dış gebelik konusunda dikkatli olmalılar.

Dış gebelikte bazı belirtilere çok dikkat etmek gerekir. Özellikle vajinada keskin ağrılar sonucu da bazı belirtilerden olur. Bunun yanı sıra çoğunlukla karın ve kasıkta ağrı da yaşanır. Bunun yanı sıra ağrı omuz bölgesinde de büyük bir ağrıya neden olur.

Aynı zamanda kadınlardaki kanama normal adet kanamasından çok daha fazladır. Ayrıca kişide halsizlik, yorgunluk hissi ve titreme oluşur. Bazı durumlarda bu halsizlik hissi bayılmaya kadar gidebilir. Buna göre belirtiler görüldüğü andan itibaren mutlaka iyi bir hekime gidilmelidir.

Dış gebelik tedavisinde dikkat edilecek bazı hususlar vardır. Öncelikle tıbbi tedavi uygulanmalıdır. Özellikle de ilaç tedavisi gebelik dokusunun büyümesini engeller. Buna göre emilim erken tespit edilir. Ayrıca kanama başlamayan dış gebelik vakalarında kullanılır. Bunun ardından ise cerrahi tedaviye geçilir. Açık cerrahi ya da laparaskopik müdahale ile dış gebelik dokusu da alınır. Dış gebeliğe bağlı kanma olduğunda hemen ameliyat yapılmalıdır. Dış gebelik sonrasında yeniden dış gebelik olmaması için dikkatli davranılmalıdır.

Dış gebelik yaşamı da tehdit eden bir durumdur. Bu konuda oldukça dikkatli davranılması gerekir. İlk belirtiler ile birlikte mutlaka uzman bir hekime gidilmesinde fayda vardır. Ayrıca dış gebelikte etkili bir tedavi olmalıdır. Bu tedavi ile birlikte ilerleyen dönemlerde de dış gebelik olmasının önüne geçilmelidir. Annenin yaşamını kurtarmak için dış gebelik konusunda müdahale edilmelidir. Dış gebelik tanısını doğru şekilde koymak gerekir. Ayrıca dış gebelik tanısı konusunda da doğru hesaplama yöntemleri olmalı. Dış gebeliğe müdahale sırasında bazı konular çok önem taşır. Dış gebelik yırtıldığında çok yoğun bir kanama olabilir. Bunun sonucunda hastaya sıvı verilir. Aynı zamanda kan transfüzyonu ve oksijen desteği sağlanır. Hastanın bacakları ise daha da yükseğe kaldırılır. Anne adayını sıcak tutmak da gerekir. Ayrıca çeşitli önlemler de hızlı bir şekilde alınır. Cerrahi müdahale ile dış gebelik tüpü çıkarılır.







