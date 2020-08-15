Babaanne tarifi: El açması börek tarifi
Ağızda dağılan çıtır çıtır el açması börek tarifi hemen hemen herkesin damak tadına hitap eder. Sevdiklerinize hazırlamak için el açması börek tarifi arıyor ya da el açması börek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? El açması börek tarifi için "El açması börek tarifi, el açması börek nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
15 Ağustos 2020, Cumartesi 14:37 Son Güncelleme:
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Tadına doyamayacağınız yerken sizi çocukluğunuza götürecek lezzetlerden birisi de el açması börek tarifi. Sevdiklerinize hazırlamak için el açması börek tarifi arıyor ya da el açması börek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? El açması börek tarifi için "El açması börek tarifi, el açması börek nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
El açması börek tarifi
El açması börek malzemeleri
Hamuru için:
- Yarım kg un
- Tuz
- Aldığı kadar su
- 1 su bardağı sıvıyağ
İçi için:
- Yarım çay bardağı sıvıyağ
- 2 adet orta boy soğan
- 200 gram kıyma
- 1 yemek kaşığı erik ekşisi
- Tuz, karabiber
Üzeri için:
- 1 adet yumurtanın sarısı
Un, tuz, su ve sıvıyağ ile hamurunuzu kulak memesi kıvamında yoğurun. Yarım saat oda sıcaklığında iyice yoğurduğunuz hamuru bekletin. Üzerine nemli bez koyabilirsiniz. Hamurun kurumasını engeller. Hamurunuz beklerken iç malzemeyi hazırlamalısınız. Tavaya yağı döküp soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine kıymayı atıp pişirin. Harç pişip soğuduktan sonra erik ekşisini ekleyin. Ardından dinlenen hamuru 6'ya bölün. 6 hamuru yuvarlayın. Ardından teker teker açma işlemine başlayacağız. Hamurunuzu önce biraz merdane ile açın ardından üzerine ısıttığınız tereyağı, sıvı yağ karışımından sürün ve hamuru kenarlarından tutarak büyütün. Her köşesinden eşit şekilde büyütmeye çalışın. Hamurun yırtılması hiç önemli değil. Şeffaf bir görüntü elde edene kadar hamuru elde açma işlemine devam edin. İç malzemenizi düz bir şerit halinde bir köşeye dökün bir şerit de karşı tarafına sonra karşılıklı iki tarafı da rulo halinde sarın. Hamur yağlı olduğundan kolaylıkla sarılacaktır. Ortada buluşan iki ruloyu bıçak yardımı ile birbirinden ayırın ve tepsiye ortadan başlayarak ruloları dolayarak bu işleme börek tepsiyi kaplayıncaya kadar devam edin. En son yumurta sarısını böreğin üst kısmına sürün ve 200 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık yarım saat pişirin.