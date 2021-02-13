El ağrısına neden olan birçok farklı neden olabileceğini söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya el ağrısı durumunda hangi doktora başvurulması gerektiğini ve tedavi yöntemlerini açıkladı.

El ağrısının birçok nedeni vardır. Bunların arasında düşmeler, çarpmalar yani kırıklar, çatlaklar en başta gelen nedenlerdir. Bunun haricinde eli oluşturan yumuşak dokular yani tendonlar, eklem kapsülleri, eklem bağları zarar görmüş olabilir. Romatizmal hastalıklarda da elde şekil bozuklukları veya ağrı meydana gelebilir. Genellikle eklem kapsülünde meydana gelen romatizmal hastalığın eklemi ve dolayısıyla kemiği deforme etmesidir.

El, iyi huylu ve kötü huylu tümörlerin görülebildiği bir organımız. Tümör durumunda da elde ağrı olmaktadır ve hastanın hekime başvurması gerekmektedir. Ayrıca o bölgedeki tendon iltihabı da en çok görülen el ağrısı nedenlerinden biridir. Bunların haricinde yansıyan ağrılar olabilir, örneğin boyun fıtığının ağrısı elde hissedilebilir. Hem dirsek hem de el bileği seviyesindeki bazı sinir sıkışmaları da ağrıya neden olabilmektedir.

El ağrısı için hangi bölüme veya doktora gidilir?

El ağrısı olduğunda öncelikle ortopedi hekimine görünmek gerekir. Bu ağrıların büyük bir kısmı ortopedi ve travmatoloji kökenlidir. Çok nadiren ve gerekirse ilgili farklı branş hekimlerine yönlendirme sağlanabilir.





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