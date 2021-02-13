El ağrısı neden olur? Nasıl geçer? El ağrısı için hangi bölüme veya doktora gidilir?
El ağrısına neden olabilecek birçok farklı etken bulunmaktadır. El ağrısı neden olur sorusunun cevabı evde kendi kendinize değil mutlaka bir hekim tarafından araştırılmalıdır. El ağrısının nedenleri çeşitli sağlık sorunlarna işaret edebileceğinden araştırılması gerekir. El ağrısı neden olur? Nasıl geçer? El ağrısı için hangi bölüme veya doktora gidilir? Tüm bu soruların cevaplarını Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya açıkladı.
13 Şubat 2021, Cumartesi 10:44 Son Güncelleme:
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El ağrısına neden olan birçok farklı neden olabileceğini söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya el ağrısı durumunda hangi doktora başvurulması gerektiğini ve tedavi yöntemlerini açıkladı.
El ağrısı neden olur? El ağrısı nasıl geçer?
El ağrısının birçok nedeni vardır. Bunların arasında düşmeler, çarpmalar yani kırıklar, çatlaklar en başta gelen nedenlerdir. Bunun haricinde eli oluşturan yumuşak dokular yani tendonlar, eklem kapsülleri, eklem bağları zarar görmüş olabilir. Romatizmal hastalıklarda da elde şekil bozuklukları veya ağrı meydana gelebilir. Genellikle eklem kapsülünde meydana gelen romatizmal hastalığın eklemi ve dolayısıyla kemiği deforme etmesidir.
El, iyi huylu ve kötü huylu tümörlerin görülebildiği bir organımız. Tümör durumunda da elde ağrı olmaktadır ve hastanın hekime başvurması gerekmektedir. Ayrıca o bölgedeki tendon iltihabı da en çok görülen el ağrısı nedenlerinden biridir. Bunların haricinde yansıyan ağrılar olabilir, örneğin boyun fıtığının ağrısı elde hissedilebilir. Hem dirsek hem de el bileği seviyesindeki bazı sinir sıkışmaları da ağrıya neden olabilmektedir.
El ağrısı için hangi bölüme veya doktora gidilir?
El ağrısı olduğunda öncelikle ortopedi hekimine görünmek gerekir. Bu ağrıların büyük bir kısmı ortopedi ve travmatoloji kökenlidir. Çok nadiren ve gerekirse ilgili farklı branş hekimlerine yönlendirme sağlanabilir.