El freni çekilmeyen kamyonlar 4 otomobili ezdi!

Bugün öğle saatlerinde Beylikdüzü Kavaklı Mahallasi Bilgi Sokak'ta meydana gelen olayda sokakta sürücü el frenini çekmeyi unutarak hafriyat kamyonundan indi.

DURDURAYIM DERKEN...

Aracın kaydığını gören bir başka kamyon sürücüsü aracından inerek hareketlenen kamyonu durdurmaya gitti ancak kendisi de araçtan inerken el frenini çekmeyi unuttu.

4 OTOMOBİLE ÇARPTILAR

İlk kamyon park halindeki bir otomobile çarparak hasar verdi. Diğer kamyon ise arka arkaya park etmiş 3 otomobile çarptı. Kazada 4 otomobil zarar gördü.









Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada otomobili zarar gören Egemen Yıldız, "Aracım park halindeydi. El frenini çekmemiş. Bütün araçları bu şekilde doğradı. 4 tane araca çarptı" dedi.

Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA)