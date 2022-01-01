Perihan Savaş ve Fikret Kuşkan gibi usta oyuncuların yanı sıra Sevda Erginci gibi genç ve başarılı oyuncuların başrolleri üstlendiği El Kızı’nın yeni bölümünün 1 Ocak Cumartesi akşamı Fox TV’de olması bekleniyordu. Ancak TV karşısına geçen dizinin hayranları El Kızı yerine yeni bir yarışma programı ile karşılaştı…

EL KIZI DİZİSİ NEDEN YOK, FİNAL Mİ YAPTI?

El Kızı dizisiyle birlikte farklı kanallardaki pek çok dizi her sene yeni yıl arası veriyor ve bu ara genellikle 2 hafta civarında sürüyor. El Kızı dizisi de yeni yılla birlikte araya girdi. Dizinin ilerleyen haftalarda final yapacağı konuşulurken, bu haftaki aranın final nedeniyle olmadığı öğrenildi.

EL KIZI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

El Kızı 11. yeni bölümüyle 15 Ocak Cumartesi akşamı yeniden izleyicinin karşısında olacak.

EL KIZININ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Harun'un tehdidi karşısında annesinden ayrılmamak için, sevdiği adamı, Ali'yi nikah masasında bırakan Ezo'yu çok daha zorlu seçimler beklemektedir. Hayatından çıkıp gitmesi için bütün servetini teklif etmesine rağmen Harun Ezo'dan karısı olmasını ister.

Harun yaşadıklarının faturasını Ezo başta olmak üzere, hayatındaki bütün kadınlara kesmiştir. Annesi dahil... Artık geminin kaptanı odur ve Nermin bile oğlu üzerindeki bütün hakimiyetini kaybetmiştir.

Ezo, Harun'dan kurtulmak için çırpınırken, Ali Ezo'dan gerçeği öğrenmeye çalışmaktadır. Sevdiği kadının çıkmazlarından habersiz neler olduğunu anlamaya çalışırken, Harun uğruna terk edildiğine inandırıldığı noktada çok tehlikeli bir sınırda bulur kendisini...

Seher ise Mert sayesinde yaralarını sarmış, yeni bir başlangıç yapmaya çalışırken; gösterdiği bir zaaf yüzünden çok daha büyük bir tuzağa çekilir.

Konakta ise Cavidan'ın verdiği ilaçlarla yatağa mahkum olan Zeliha, ayağa kalkma mücadelesi vermektedir. Çok geç olmadan kendine gelip kızlarını kurtarabilecek midir?







