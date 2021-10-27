El Kızı dizisi, konusu, oyuncuları ve çekildiği mekanlarla sezonun en dikkat çeken projeleri arasında yer aldı. Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in, yönetmenliğini ise Feride Kaytan’ın üstlendiği El Kızı dizisine Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) yayın ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle ceza verildi. Bu haberin ardından ‘El Kızı dizisi ne ceza aldı yayından kalkacak mı?’ araştırmaları da yoğunluk kazandı…

EL KIZI RTÜK’TEN NEDEN CEZA ALDI?

Fox TV ekranlarında ilk bölümü ile büyük yankı uyandıran El Kızı dizisine RTÜK’ten ceza geldi. Kurum tarafından yapılan açıklamada Üst Kurul’un dizinin bazı sahnelerini incelediği, dizide evcil bir köpeğin silahla öldürülmesi ve çok sayıda kadına şiddet görüntülerinin yer alması nedeniyle, yapılan oylama sonucu yayıncı kuruluş FOX'a ceza verildiği belirtildi.

El Kızı dizisinde annesiz büyüyen Ezo, hayata tutunmaya çalışırken, annesinin kıyafetlerinden güç almaktadır. Bir gün eve gedliğinde annesinin kıyafetlerinin babasının eşi tarafından yakıldığını görerek büyük şoka uğrar. Bunun üzerine üvey annesi ile tartışmaya giren Ezo, kadının kardeşi tarafından şiddete uğrarken, Ezo’nun annesinin köpeği Cesur, Ezo’yu kurtarmak isterken, silahla vurularak genç kadının gözlerinin önünde öldürülür…

EL KIZI DİZİSİ NE CEZA ALDI YAYINDAN KALKACAK MI?

El Kızı dizisindeki şiddet sahneleri nedeniyle RTÜK tarafından dizinin yayınlandığı kanal Fox TV’ye idari para cezası verilmesi kararı alındı. El Kızı dizisinin yayından kalkması gibi bir durum söz konusu değil.

EL KIZI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Bir öğretmen kızı olan Ezo annesinin erken vefatı nedeniyle zalim bir baba ve sert bir babaanne elinde yetişmiştir. Sevgisiz ve itilip kakılarak büyüyen Ezo’nun hikayesinin anlatıldığı dizide genç kadının büyüyüp güçlü bir hale gelişi ve bu süreç içerisinde yaşadığı zorluklar konu edilmektedir.

EL KIZI'NIN OYUNCULARI KİMLER?